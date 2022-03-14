https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-زيلينسكي-يقول-إنه-يمكن-التوصل-إلى-معاهدة-سلام-مع-روسيا-في-غضون-أسبوع-إلى-أسبوعين-أو-في-مايو-1059910034.html
مسؤول أوكراني: يمكن التوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين
مسؤول أوكراني: يمكن التوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين
قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يمكن التوصل إلى معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T23:11+0000
2022-03-14T23:11+0000
2022-03-14T23:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يتم في غضون أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير ستكون في مايو/أيار المقبل.وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وبعدها قال كبير مساعدي زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن المحادثات ستستمر الثلاثاء.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/زيلينسكي-يطلب-من-البرلمان-الأوكراني-تمديد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-30-يوما-أخرى-1059909747.html
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أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني: يمكن التوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين
23:11 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يمكن التوصل إلى معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يتم في غضون أسبوع إلى أسبوعين
على أقصى تقدير ستكون في مايو/أيار المقبل.
وأضاف، "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو، أوائل مايو، يجب أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. إما أن تكون هناك معاهدة سلام مع انسحاب القوات.. في غضون أسبوع أو أسبوعين.. أو في نهاية مايو بعد جولة أخرى".
وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وبعدها قال كبير مساعدي زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن المحادثات ستستمر الثلاثاء.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.