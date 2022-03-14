https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصدر-برلماني-ألمانيا-تعتزم-شراء-35-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-1059875615.html

مصدر برلماني: ألمانيا تعتزم شراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35"

مصدر برلماني: ألمانيا تعتزم شراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35"

أفاد مصدر برلماني ألماني، اليوم الاثنين، بأن بلاده تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:44+0000

2022-03-14T09:44+0000

2022-03-14T09:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار العالم الآن

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وأضاف المصدر أن ألمانيا تعتزم أيضا شراء 15 طائرة "يوروفايتر"، وذلك في إطار حملة كبيرة لتحديث القوات المسلحة الألمانية ردا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".ومن المنتظر أن تحل المقاتلات "إف 35" بعد شرائها محل أسطول مقاتلات "تورنيدو" التي تعمل لدى الجيش الألماني منذ عقود، وهي الطائرات الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أمريكية، وفقا لتقارير إعلامية أكدها المصدر.يأتي ذلك بعدما تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، الشهر الماضي، باستثمار 100 مليار يورو (112 مليار دولار) في القوات المسلحة الألمانية التي تعاني من نقص مزمن في التمويل.وأعلن شولتز، في وقت سابق، أن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرضا من بولندا لنقل طائراتها "ميغ 29" روسية الصنع إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا كوسيلة لمساعدة القوات الأوكرانية.وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ألمانيا قدمت جميع أنواع المعدات الدفاعية وأرسلت أسلحة، بحسب "رويترز".وتابع شولتز: "لكن من الصحيح أيضا أنه يتعين علينا أن نفكر مليا في ما نفعله بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءا من ذلك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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