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https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصدر-عراقي-يكشف-أسباب-الانتشار-الأمني-على-طريق-مطار-بغداد-1059869710.html
مصدر عراقي يكشف أسباب الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد
مصدر عراقي يكشف أسباب الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أسباب الانتشار الأمني الذي فرض على طريق مطار بغداد الدولي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:08+0000
2022-03-14T07:08+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، "أن الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد الدولي عبارة عن واجب أمني لتأمين مرور موكب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأشار المصدر العراقي إلى أن الكاظمي سيتوجه إلى محافظة أربيل مع عدد من الوزراء الأمنيين والمستشارين.وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى أربيل تأتي بهدف الاطلاع على آخر تطورات القصف الصاروخي الذي استهدف المحافظة يوم أمس.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قال، يوم أمس الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز، قوله: "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف: "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أمريكا-تقول-إنها-تدعم-العراق-وشركاء-آخرين-في-مواجهة-تهديدات-إيران-1059866760.html
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أخبار العراق اليوم

مصدر عراقي يكشف أسباب الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد

07:08 GMT 14.03.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أسباب الانتشار الأمني الذي فرض على طريق مطار بغداد الدولي.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، "أن الانتشار الأمني على طريق مطار بغداد الدولي عبارة عن واجب أمني لتأمين مرور موكب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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وأشار المصدر العراقي إلى أن الكاظمي سيتوجه إلى محافظة أربيل مع عدد من الوزراء الأمنيين والمستشارين.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى أربيل تأتي بهدف الاطلاع على آخر تطورات القصف الصاروخي الذي استهدف المحافظة يوم أمس.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قال، يوم أمس الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز، قوله: "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف: "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
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