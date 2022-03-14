عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصير-المهاجرين-عبر-البحر-المتوسط-بين-حلم-الوصول-إلى-أوروبا-والموت-المحتوم-1059891809.html
مصير المهاجرين عبر البحر المتوسط بين حلم الوصول إلى أوروبا والموت المحتوم
مصير المهاجرين عبر البحر المتوسط بين حلم الوصول إلى أوروبا والموت المحتوم
تُعد مدينة طبرق الليبية التي تقع في أقصى الشرق الليبي بالقرب من الحدود المصرية، موقعا مهما جدا لعمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:28+0000
2022-03-14T14:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101473/90/1014739077_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29dee6ad7687ac4bff0021b0ff8ac6f.jpg
ونظرا لطبيعة المنطقة الاجتماعية وغياب القوى الأمنية، نَمت هذه التجارة وازدهرت، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين قاصدين ليبيا عبر الصحراء الشرقية والمنافذ الحدودية بشكل غير شرعي.ومن بين هؤلاء المهاجرين؛ من يريد العيش والعمل في ليبيا، وآخرون يستخدمون أراضي البلاد كبوابة عبور إلى أوروبا التي تُعد حلم أغلب المهاجرين.وخلال مساع مشابهة، تعرض قارب للغرق يوم السبت يَحمل على متنهِ أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي قاصدين أوروبا، نجى البعض منهم وتمكنت فِرق البحث من انتشال جثث آخرين، ولا يزال أغلبهم عالقا بين الصخور والأمواج.في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال النقيب عبد السلام شحاته، رئيس مكتب الإنقاذ البحري في إدارة أمن السواحل بمدينة طبرق، إن هناك معلومات وصلت عن غرق قارب صيد صغير، يحمل على متنه عدد 27 مهاجرا غير شرعي.وأوضح أن النتائج الأولية للغرق تمثلت في تهالك القارب الذي كانوا على متنه، بعدما أدت ظروف الطقس السيئة إلى انقلاب القارب في عرض البحر.وأضاف: "تشبث الناجون في القارب خوفا من الغرق، حتى تمكن البعض منهم من العيش بعد أن عُثِر عليهم من قِبل صيادين تمكنوا من سحبهم الى الشاطئ".وتابع: "تم إسعاف الناجين وكان عددهم 6 مهاجرين من جنسيات مختلفة، وتم انتشال بعض الجثث ولايزال البحث مستمرا عن باقي المفقودين". وأشار إلى تعاون الأجهزة الأمنية في عمليات البحث عن الناجين، بما في ذلك فرقة الضفادع البشرية وبعض الأجهزة المختصة.ولفت إلى أن هذه الأمور (الهجرة) تُمارس وتتكرر بشكل كبير في هذه المنطقة، وتتصدى لها السلطات بأقل الإمكانيات، والتي تُعد معدومة تقريبا حيث لا تتوافر أدوات الغطس.وأوضح أن أسباب تأخر انتشال باقي الجثث يرجع إلى صعوبة تحديد النقطة التي غرِق فيها القارب، مضيفا أن الرياح العالية وسقوط الأمطار حالت دون إتمام عمليات البحث.استخدم تجار الهجرة أساليب متعددة في مساعدة تهريب المهاجرين، ولم يقتصر الأمر على التهريب عبر الصحراء والجبال، فهناك مجموعات يتم تهريبها عن طريق المنافذ البرية بأساليب خاصة.كما أن هناك عمليات مداهمة كبيرة نفذها وكيل وزارة الداخلية استهدفت أوكارا كبيرة تستخدم كمحطات للمهاجرين في ضواحي مدينة طبرق.وفي هذا الإطار قال السيد أسريوه صالح مدير مكتب الطوارئ فرع الهلال الأحمر طبرق لـ"سبوتنيك": "بالرغم من صعوبة الطقس، تمكنت قوات البحث عن الجثث من انتشال جثتين يوم الأحد ليصبح إجمالي عدد الجُثث التي تم العثور عليها هي أربعة جثث".وأضاف: "هناك عدد 7 جثامين عالقة في المياه لم يتم الوصول إليها نظرا لارتفاع الأمواج والرياح في البحر. تم إسعاف الناجين ومنحهم الملابس والأكل نظرا لصعوبة وضعهم، وتم تسليهم لجهات الاختصاص".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بينهم-مصريون-وعراقيون-توقيف-222-مهاجرا-غير-شرعي-في-تركيا-1059873025.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-44-مهاجرا-بغرق-قارب-مطاطي-قبالة-ساحل-المغرب-1059844353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101473/90/1014739077_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8c1b04785341102d3428167e9c313a07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

مصير المهاجرين عبر البحر المتوسط بين حلم الوصول إلى أوروبا والموت المحتوم

14:28 GMT 14.03.2022
© REUTERS / MOAS/Jason Florioقارب يقل مهاجرين إلى أوروبا
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / MOAS/Jason Florio
تابعنا عبرGoogle news
تُعد مدينة طبرق الليبية التي تقع في أقصى الشرق الليبي بالقرب من الحدود المصرية، موقعا مهما جدا لعمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ونظرا لطبيعة المنطقة الاجتماعية وغياب القوى الأمنية، نَمت هذه التجارة وازدهرت، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين قاصدين ليبيا عبر الصحراء الشرقية والمنافذ الحدودية بشكل غير شرعي.
ومن بين هؤلاء المهاجرين؛ من يريد العيش والعمل في ليبيا، وآخرون يستخدمون أراضي البلاد كبوابة عبور إلى أوروبا التي تُعد حلم أغلب المهاجرين.
مهاجرون في معبر بازاركول الحدودي في تركيا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
بينهم مصريون وعراقيون... توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في تركيا
08:27 GMT
وخلال مساع مشابهة، تعرض قارب للغرق يوم السبت يَحمل على متنهِ أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي قاصدين أوروبا، نجى البعض منهم وتمكنت فِرق البحث من انتشال جثث آخرين، ولا يزال أغلبهم عالقا بين الصخور والأمواج.
في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال النقيب عبد السلام شحاته، رئيس مكتب الإنقاذ البحري في إدارة أمن السواحل بمدينة طبرق، إن هناك معلومات وصلت عن غرق قارب صيد صغير، يحمل على متنه عدد 27 مهاجرا غير شرعي.
وأوضح أن النتائج الأولية للغرق تمثلت في تهالك القارب الذي كانوا على متنه، بعدما أدت ظروف الطقس السيئة إلى انقلاب القارب في عرض البحر.
وأضاف: "تشبث الناجون في القارب خوفا من الغرق، حتى تمكن البعض منهم من العيش بعد أن عُثِر عليهم من قِبل صيادين تمكنوا من سحبهم الى الشاطئ".
وتابع: "تم إسعاف الناجين وكان عددهم 6 مهاجرين من جنسيات مختلفة، وتم انتشال بعض الجثث ولايزال البحث مستمرا عن باقي المفقودين". وأشار إلى تعاون الأجهزة الأمنية في عمليات البحث عن الناجين، بما في ذلك فرقة الضفادع البشرية وبعض الأجهزة المختصة.
ولفت إلى أن هذه الأمور (الهجرة) تُمارس وتتكرر بشكل كبير في هذه المنطقة، وتتصدى لها السلطات بأقل الإمكانيات، والتي تُعد معدومة تقريبا حيث لا تتوافر أدوات الغطس.
غرق زورق مطاطي مع اللاجئين قبال ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
مقتل 44 مهاجرا بغرق قارب مطاطي قبالة ساحل المغرب
أمس, 13:45 GMT
وأوضح أن أسباب تأخر انتشال باقي الجثث يرجع إلى صعوبة تحديد النقطة التي غرِق فيها القارب، مضيفا أن الرياح العالية وسقوط الأمطار حالت دون إتمام عمليات البحث.
استخدم تجار الهجرة أساليب متعددة في مساعدة تهريب المهاجرين، ولم يقتصر الأمر على التهريب عبر الصحراء والجبال، فهناك مجموعات يتم تهريبها عن طريق المنافذ البرية بأساليب خاصة.
كما أن هناك عمليات مداهمة كبيرة نفذها وكيل وزارة الداخلية استهدفت أوكارا كبيرة تستخدم كمحطات للمهاجرين في ضواحي مدينة طبرق.
وفي هذا الإطار قال السيد أسريوه صالح مدير مكتب الطوارئ فرع الهلال الأحمر طبرق لـ"سبوتنيك": "بالرغم من صعوبة الطقس، تمكنت قوات البحث عن الجثث من انتشال جثتين يوم الأحد ليصبح إجمالي عدد الجُثث التي تم العثور عليها هي أربعة جثث".
وأضاف: "هناك عدد 7 جثامين عالقة في المياه لم يتم الوصول إليها نظرا لارتفاع الأمواج والرياح في البحر. تم إسعاف الناجين ومنحهم الملابس والأكل نظرا لصعوبة وضعهم، وتم تسليهم لجهات الاختصاص".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала