https://arabic.sputniknews.com/20220314/مفاوضات-النووي-الإيراني-استراحة-حتى-إشعار-آخر-1059882316.html
مفاوضات النووي الإيراني... "استراحة" حتى إشعار آخر
مفاوضات النووي الإيراني... "استراحة" حتى إشعار آخر
تناقش الحلقة التطورات الجديدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهل تشير إلى قرب انهيارها. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:44+0000
2022-03-14T11:44+0000
2022-03-14T11:44+0000
راديو
بانوراما
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مفاوضات النووي الإيراني... "استراحة" حتى إشعار آخر
مفاوضات النووي الإيراني... "استراحة" حتى إشعار آخر
ويأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن ما يتم طرحه حول مطالب روسيا واضح، وهي ليست خارج إطار اللجنة المشتركة"، مشيرا إلى عدم مصداقية الرواية الأمريكية ومزاعمها بأن روسيا هي السبب في توقف المفاوضات.الخبير في الشؤون الإقليمية، محمد الروسان، أوضح أنوأكد الروسان، في حديث لـ "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
مفاوضات النووي الإيراني... "استراحة" حتى إشعار آخر
تابعنا عبر
تناقش الحلقة التطورات الجديدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهل تشير إلى قرب انهيارها.
ويأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن ما يتم طرحه حول مطالب روسيا واضح، وهي ليست خارج إطار اللجنة المشتركة"، مشيرا إلى عدم مصداقية الرواية الأمريكية ومزاعمها بأن روسيا هي السبب في توقف المفاوضات.
الخبير في الشؤون الإقليمية، محمد الروسان، أوضح أن
"الولايات المتحدة الأمريكية حاولت دق إسفين بين الموقفين الإيراني والروسي، لمنع التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأكد الروسان، في حديث لـ "بانوراما
"، أن
"واشنطن تنافس مع الأوروبيين على موضع الكعكة الاقتصادية في حال تم التوصل لاتفاق نهائي مع طهران، وهي تريد أن تخرج بأكبر المكاسب وأقل الخسائر جراء أي اتفاق محتمل".
التفاصيل في الملف الصوتي...