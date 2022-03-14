https://arabic.sputniknews.com/20220314/مقتل-أكثر-من-10-أشخاص-وإصابة-نحو-20-آخرين-بانفجار-عبوتين-ناسفتين-في-صنعاء-1059885461.html

مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء

مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء

أعلن مصدر في السلطة المحلية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T12:31+0000

2022-03-14T12:31+0000

2022-03-14T12:32+0000

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/69/1037386954_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d2e6fbe2b020edcf7f17b85597775eba.jpg

صنعاء - سبوتنيك. وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، عن "مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشذروان بشارع 22 مايو في صنعاء".من جهة ثانية، كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد اتهمت أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".

https://arabic.sputniknews.com/20220313/أنصار-الله-بشأن-إعدام-اثنين-من-أسراها-تعد-واضح-للقوانين-الإنسانية-التي-لم-تراعها-السعودية-1059861253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن