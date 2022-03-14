https://arabic.sputniknews.com/20220314/مقتل-أكثر-من-10-أشخاص-وإصابة-نحو-20-آخرين-بانفجار-عبوتين-ناسفتين-في-صنعاء-1059885461.html
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء
أعلن مصدر في السلطة المحلية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:31+0000
2022-03-14T12:31+0000
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أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
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صنعاء - سبوتنيك. وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، عن "مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشذروان بشارع 22 مايو في صنعاء".من جهة ثانية، كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد اتهمت أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أنصار-الله-بشأن-إعدام-اثنين-من-أسراها-تعد-واضح-للقوانين-الإنسانية-التي-لم-تراعها-السعودية-1059861253.html
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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء
12:31 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
أعلن مصدر في السلطة المحلية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء.
صنعاء - سبوتنيك. وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، عن "مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشذروان بشارع 22 مايو في صنعاء".
من جهة ثانية، كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد اتهمت أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.
وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان
، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام
ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".
وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".