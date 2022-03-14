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مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء
أعلن مصدر في السلطة المحلية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:31+0000
2022-03-14T12:32+0000
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صنعاء - سبوتنيك. وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، عن "مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشذروان بشارع 22 مايو في صنعاء".من جهة ثانية، كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد اتهمت أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أنصار-الله-بشأن-إعدام-اثنين-من-أسراها-تعد-واضح-للقوانين-الإنسانية-التي-لم-تراعها-السعودية-1059861253.html
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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن

مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء

12:31 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 14.03.2022)
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisمناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
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أعلن مصدر في السلطة المحلية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء.
صنعاء - سبوتنيك. وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، عن "مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشذروان بشارع 22 مايو في صنعاء".
من جهة ثانية، كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد اتهمت أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
"أنصار الله" بشأن إعدام اثنين من أسراها: تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم تراعها السعودية
أمس, 20:11 GMT
وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".
وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".
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