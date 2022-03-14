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https://arabic.sputniknews.com/20220314/مقتل-13-عنصرا-أمنيا-في-هجوم-مسلح-شمالي-بوركينا-فاسو-1059867092.html
مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو
مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو
قتل 13 عنصرا من القوات الأمنية في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T04:14+0000
2022-03-14T04:14+0000
بوركينا فاسو
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وقالت مصادر أمنية إن مسلحين شنوا هجوما استهدف عناصر أمنية في محيط بلدة تاباركو شمالي البلاد.وأضافت أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 13 عنصرا فيما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.وأصيب عناصر أمن آخرون خلال الهجوم اثنان منهم في حالة خطيرة وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.ووقع هذا الهجوم فيما قتل شخصان أيضا وأصيب آخرون عندما اصطدمت حافلة بلغم أرضي قرب تاباركو.
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بوركينا فاسو

مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو

04:14 GMT 14.03.2022
© AP Photo / Ludivine Laniepceمقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Ludivine Laniepce
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قتل 13 عنصرا من القوات الأمنية في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين شنوا هجوما استهدف عناصر أمنية في محيط بلدة تاباركو شمالي البلاد.
وأضافت أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 13 عنصرا فيما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.
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وأصيب عناصر أمن آخرون خلال الهجوم اثنان منهم في حالة خطيرة وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووقع هذا الهجوم فيما قتل شخصان أيضا وأصيب آخرون عندما اصطدمت حافلة بلغم أرضي قرب تاباركو.
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