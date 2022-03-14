https://arabic.sputniknews.com/20220314/مقتل-13-عنصرا-أمنيا-في-هجوم-مسلح-شمالي-بوركينا-فاسو-1059867092.html
مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو
مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو
قتل 13 عنصرا من القوات الأمنية في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T04:14+0000
2022-03-14T04:14+0000
2022-03-14T04:14+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102621/84/1026218498_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_30f3ed0155c257cb5b015de51f2128e9.jpg
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين شنوا هجوما استهدف عناصر أمنية في محيط بلدة تاباركو شمالي البلاد.وأضافت أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 13 عنصرا فيما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.وأصيب عناصر أمن آخرون خلال الهجوم اثنان منهم في حالة خطيرة وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.ووقع هذا الهجوم فيما قتل شخصان أيضا وأصيب آخرون عندما اصطدمت حافلة بلغم أرضي قرب تاباركو.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بوركينا-فاسو-تعين-حكومة-مؤقتة-بعد-انقلاب-يناير-1059522026.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102621/84/1026218498_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_c2577316f45ec992d6a1971a8853d4c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو
تابعنا عبر
قتل 13 عنصرا من القوات الأمنية في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين شنوا هجوما استهدف عناصر أمنية
في محيط بلدة تاباركو شمالي البلاد.
وأضافت أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 13 عنصرا فيما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.
وأصيب عناصر أمن آخرون خلال الهجوم اثنان منهم في حالة خطيرة وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووقع هذا الهجوم فيما قتل شخصان أيضا وأصيب آخرون عندما اصطدمت حافلة بلغم أرضي قرب تاباركو.