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من هو قيصر دول البلطيق؟
من هو قيصر دول البلطيق؟
صرح رئيس لاتفيا إيغيلس ليفيتس، يوم أمس الأحد، لقناة "سي إن إن" الأمريكية "دعمه لوجود عسكري أمريكي دائم في دول البلطيق وبولندا". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال إيغيلس ليفيتس:وأضاف قائلاً: "كما أرحب بالجنود الأمريكيين في بولندا ودول أخرى. دول البلطيق ونحن بحاجة إلى استمرار وجود الجيش الأمريكي في المنطقة.وأشار إلى أن هذا سيكون "ردًا على أفكار روسيا بشأن العدوان خارج أوكرانيا".
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من هو قيصر دول البلطيق؟

11:13 GMT 14.03.2022
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من هو قيصر دول البلطيق؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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صرح رئيس لاتفيا إيغيلس ليفيتس، يوم أمس الأحد، لقناة "سي إن إن" الأمريكية "دعمه لوجود عسكري أمريكي دائم في دول البلطيق وبولندا".
وقال إيغيلس ليفيتس:
"يجب على الناتو تعزيز الجناح الشرقي، الذي يتكون من دول البلطيق، وبولندا، ورومانيا، وستكون هذه إشارة قوية لموسكو بأن الناتو مستعد لحماية الدول الأعضاء (بحلف الناتو)".
وأضاف قائلاً: "كما أرحب بالجنود الأمريكيين في بولندا ودول أخرى. دول البلطيق ونحن بحاجة إلى استمرار وجود الجيش الأمريكي في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا سيكون "ردًا على أفكار روسيا بشأن العدوان خارج أوكرانيا".
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