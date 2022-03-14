https://arabic.sputniknews.com/20220314/نائب-رئيس-المفوضية-الأوروبية-تقليص-اعتماد-أوروبا-على-موارد-الطاقة-الروسية-مهمة-صعبة-للغاية-1059910264.html

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: تقليص اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية مهمة صعبة للغاية

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: تقليص اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية مهمة صعبة للغاية

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، إن الحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية هو مهمة صعبة للغاية ولكنها مجدية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T23:46+0000

2022-03-14T23:46+0000

2022-03-15T00:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

المفوضية الأوروبية

أخبار أوكرانيا

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وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية على أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في مجال أمن الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الدول الأوروبية إلى تطوير البنية التحتية بشكل نشط لتوصيل الغاز الطبيعي المسال.واعتبر سيفكوفيتش أن بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، يمكن مقارنته بهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي شنها تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) على برجي التجارة في الولايات المتحدة.وتابع، "لقد رأيتم التحولات التكتونية التي حدثت في الأيام الأخيرة. أنا لا أتحدث عن العقوبات، ولكن عن التغييرات التي حدثت في السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا، وحول كيفية تعامل المؤسسات الأوروبية المختلفة مع المساعدة لأوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا