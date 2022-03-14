https://arabic.sputniknews.com/20220314/نائب-لبناني-الغرب-يستخدم-المنع-والحظر-مع-روسيا-في-محاولة-لإسكات-الرأي-الآخر---1059893726.html
نائب لبناني: الغرب يستخدم المنع والحظر مع روسيا في محاولة لإسكات الرأي الآخر
نائب لبناني: الغرب يستخدم المنع والحظر مع روسيا في محاولة لإسكات الرأي الآخر
قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني حسين الحاج حسن، لـ"سبوتنيك"، إن حظر بث وسائل الإعلام الروسية في دول الاتحاد الأوروبي جزء من أسلوب... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:54+0000
2022-03-14T14:54+0000
2022-03-14T14:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار لبنان
روسيا
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وقال إن "الغرب الذي ينادي بحرية التعبير والرأي يتعاطى دائماً مع هذا الموضوع على قاعدة مصالح وليس على قاعدة الحرية الحقيقية للرأي والتعبير، وبالتالي يستخدم المنع والحظر كما استخدمه مع المقاومة في لبنان ومع الشعب اليمني، ويستخدم اليوم هذا الأسلوب مع روسيا التي هي دولة كبرى وعظمى في محاولة لإسكات الرأي الآخر".كما أوضح الحاج حسن أنه "لا يوجد احترام لحرية الرأي الآخر ولحرية الوصول إلى المعلومات، هناك تسلط وهيمنة في العالم".ورأى أنه "لا يستطيع أحد أن يحجب الحرية والحقيقة حتى لو قاموا بكل هذه الممارسات والحظر".هذا وتواصل دول الاتحاد الأوروبي انتهاكها لحقوق الإنسان في حرية الوصول إلى المعلومات، ومنعت دولها من بث قناة RT (روسيا اليوم) و"سبوتنيك".بالمقابل قيد موقع "فيسبوك" الوصول إلى صفحات قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" وفرض قيوداً على الحسابات الرسمية لوسائل إعلام روسية، ومنع وسائل الإعلام التابعة للدولة الروسية أيضاً من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.كذلك أعلنت شركة "يوتيوب" حظر القنوات الروسية التي تمولها الدولة بشكل فوري في جميع أنحاء العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, روسيا
نائب لبناني: الغرب يستخدم المنع والحظر مع روسيا في محاولة لإسكات الرأي الآخر
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قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني حسين الحاج حسن، لـ"سبوتنيك"، إن حظر بث وسائل الإعلام الروسية في دول الاتحاد الأوروبي جزء من أسلوب الغرب في التعاطي مع القضايا العالمية.
وقال إن "الغرب الذي ينادي بحرية التعبير والرأي يتعاطى دائماً مع هذا الموضوع على قاعدة مصالح وليس على قاعدة الحرية الحقيقية للرأي والتعبير، وبالتالي يستخدم المنع والحظر كما استخدمه مع المقاومة في لبنان ومع الشعب اليمني، ويستخدم اليوم هذا الأسلوب مع روسيا التي هي دولة كبرى وعظمى في محاولة لإسكات الرأي الآخر".
كما أوضح الحاج حسن أنه "لا يوجد احترام لحرية الرأي الآخر ولحرية الوصول إلى المعلومات، هناك تسلط وهيمنة في العالم".
ورأى أنه "لا يستطيع أحد أن يحجب الحرية والحقيقة حتى لو قاموا بكل هذه الممارسات والحظر".
هذا وتواصل دول الاتحاد الأوروبي انتهاكها لحقوق الإنسان في حرية الوصول إلى المعلومات، ومنعت دولها من بث قناة RT (روسيا اليوم) و"سبوتنيك".
بالمقابل قيد موقع "فيسبوك" الوصول إلى صفحات قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" وفرض قيوداً على الحسابات الرسمية لوسائل إعلام روسية، ومنع وسائل الإعلام التابعة للدولة الروسية أيضاً من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.
كذلك أعلنت شركة "يوتيوب" حظر القنوات الروسية التي تمولها الدولة بشكل فوري في جميع أنحاء العالم.