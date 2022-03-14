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https://arabic.sputniknews.com/20220314/ناقة-تستخدم-أسلوبا-خاص-لتسلق-الكثبان-الرملية-في-صحراء-السعودية-فيديو-1059908762.html
ناقة تستخدم أسلوبا خاص لتسلق الكثبان الرملية في صحراء السعودية… فيديو
ناقة تستخدم أسلوبا خاص لتسلق الكثبان الرملية في صحراء السعودية… فيديو
كانت الإبل هي وسيلة النقل الرئيسية على الطرق التجارية العابرة للصحاري والوديان، منذ زمن طويل، بفضل قدرتها على قطر مسافات طويلة دون الحاجة إلى الكثير من الطعام... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:27+0000
2022-03-14T21:27+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وفي الوقت الحالي أصبحت الإبل واحدة من أبرز الحيوانات التي تشارك في المسابقات الرياضية المتنوعة، وخاصة الأنواع المدربة على العمل في البيئات الصحراوية الوعرة.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لناقة استطاعت تسلق الكثبان الرملية الموجودة في صحراء الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية.ويظهر مقطع الفيديو قيام الناقة بمهارة عالية باجتياز الكثبان الرملية معتمدة على ركبتيها الأماميتين، حيث قامت بثنيهما لتبدأ في الصعود فوق الكثبان الرملية حتى وصلت إلى قمتها.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

ناقة تستخدم أسلوبا خاص لتسلق الكثبان الرملية في صحراء السعودية… فيديو

21:27 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورناقة
ناقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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كانت الإبل هي وسيلة النقل الرئيسية على الطرق التجارية العابرة للصحاري والوديان، منذ زمن طويل، بفضل قدرتها على قطر مسافات طويلة دون الحاجة إلى الكثير من الطعام أو الشراب.
وفي الوقت الحالي أصبحت الإبل واحدة من أبرز الحيوانات التي تشارك في المسابقات الرياضية المتنوعة، وخاصة الأنواع المدربة على العمل في البيئات الصحراوية الوعرة.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لناقة استطاعت تسلق الكثبان الرملية الموجودة في صحراء الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية.
ويظهر مقطع الفيديو قيام الناقة بمهارة عالية باجتياز الكثبان الرملية معتمدة على ركبتيها الأماميتين، حيث قامت بثنيهما لتبدأ في الصعود فوق الكثبان الرملية حتى وصلت إلى قمتها.
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