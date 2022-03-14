https://arabic.sputniknews.com/20220314/نتائج-مفاجئة-أنثى-فأر-معدلة-وراثيا-تضع-مواليد-جدد-بمفردها-دون-الحاجة-إلى-ذكر-1059875844.html
نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر
نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر
تمكنت أنثى فأر معدلة وراثيا، من وضع مواليد جدد، لوحدها ودون الحاجة إلى ذكر، في أحد الأمثلة على ما يسمى "التوالد العذري". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:50+0000
2022-03-14T09:50+0000
2022-03-14T09:50+0000
مجتمع
منوعات
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وأجرى مجموعة من الباحثين الصينيين تعديلات وراثية على أنثى فأر بحيث لا تعود في حاجة إلى ذكر لوضع مواليدها، وفقا لدراسة حديثة منشورة في مجلة علمية أمريكية بارزة.وتعتمد تقنية "التوالد العذري" المستخدمة في التكاثر من بيض غير مخصب، على تعديل جينات أجنة الفئران غير المخصبة لتتمكن من وضع مواليد دون حيوانات منوية ذكورية.ويسعى الباحثون من وراء هذه التجارب والمحاولات، إلى توفير عناصر جديدة في إنشاء علاجات ضد العقم عند الرجال، فهم يرون أن "الدراسة توفر فرصا جديدة في الزراعة والأبحاث والطب".ويمكن للتوالد العذري أن يحدث بشكل طبيعي في بعض الأنواع القادرة على التكاثر دون ذكر (بعض أنواع الضفادع على سبيل المثال)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها التجارب على الثدييات.ومع ذلك، فإن الأبحاث ما تزال في بدايتها، ولا يعرف الفريق العلمي حتى الآن كيف ستتأثر الفئران الصغيرة بالتلاعب الجيني.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/علماء-يكتشفون-مسارا-في-الدماغ-مرتبط-بالتطور-الجنسي-والخصوبة-1054250079.html
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات
نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر
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تمكنت أنثى فأر معدلة وراثيا، من وضع مواليد جدد، لوحدها ودون الحاجة إلى ذكر، في أحد الأمثلة على ما يسمى "التوالد العذري".
وأجرى مجموعة من الباحثين الصينيين تعديلات وراثية على أنثى فأر بحيث لا تعود في حاجة إلى ذكر لوضع مواليدها، وفقا لدراسة حديثة منشورة في مجلة علمية أمريكية بارزة
.
وتعتمد تقنية "التوالد العذري" المستخدمة في التكاثر من بيض غير مخصب، على تعديل جينات أجنة الفئران غير المخصبة لتتمكن من وضع مواليد دون حيوانات منوية ذكورية.
16 ديسمبر 2021, 21:04 GMT
ويسعى الباحثون من وراء هذه التجارب والمحاولات، إلى توفير عناصر جديدة في إنشاء علاجات ضد العقم عند الرجال، فهم يرون أن "الدراسة توفر فرصا جديدة في الزراعة والأبحاث والطب".
ويمكن للتوالد العذري أن يحدث بشكل طبيعي في بعض الأنواع القادرة على التكاثر دون ذكر (بعض أنواع الضفادع على سبيل المثال)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها التجارب على الثدييات.
ومع ذلك، فإن الأبحاث ما تزال في بدايتها، ولا يعرف الفريق العلمي حتى الآن كيف ستتأثر الفئران الصغيرة بالتلاعب الجيني.