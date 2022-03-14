عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/نتائج-مفاجئة-أنثى-فأر-معدلة-وراثيا-تضع-مواليد-جدد-بمفردها-دون-الحاجة-إلى-ذكر-1059875844.html
نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر
نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر
تمكنت أنثى فأر معدلة وراثيا، من وضع مواليد جدد، لوحدها ودون الحاجة إلى ذكر، في أحد الأمثلة على ما يسمى "التوالد العذري". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:50+0000
2022-03-14T09:50+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/72/1042637265_0:225:2160:1440_1920x0_80_0_0_7c8b15e82e8d22316776ca85fe63ae91.jpg
وأجرى مجموعة من الباحثين الصينيين تعديلات وراثية على أنثى فأر بحيث لا تعود في حاجة إلى ذكر لوضع مواليدها، وفقا لدراسة حديثة منشورة في مجلة علمية أمريكية بارزة.وتعتمد تقنية "التوالد العذري" المستخدمة في التكاثر من بيض غير مخصب، على تعديل جينات أجنة الفئران غير المخصبة لتتمكن من وضع مواليد دون حيوانات منوية ذكورية.ويسعى الباحثون من وراء هذه التجارب والمحاولات، إلى توفير عناصر جديدة في إنشاء علاجات ضد العقم عند الرجال، فهم يرون أن "الدراسة توفر فرصا جديدة في الزراعة والأبحاث والطب".ويمكن للتوالد العذري أن يحدث بشكل طبيعي في بعض الأنواع القادرة على التكاثر دون ذكر (بعض أنواع الضفادع على سبيل المثال)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها التجارب على الثدييات.ومع ذلك، فإن الأبحاث ما تزال في بدايتها، ولا يعرف الفريق العلمي حتى الآن كيف ستتأثر الفئران الصغيرة بالتلاعب الجيني.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/علماء-يكتشفون-مسارا-في-الدماغ-مرتبط-بالتطور-الجنسي-والخصوبة-1054250079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/72/1042637265_240:0:2160:1440_1920x0_80_0_0_eb155068c99427a7bb594cb7270a65db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

نتائج مفاجئة... أنثى فأر معدلة وراثيا تضع مواليد جدد بمفردها دون الحاجة إلى ذكر

09:50 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / MAURICIO LIMAفئران معمل
فئران معمل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / MAURICIO LIMA
تابعنا عبرGoogle news
تمكنت أنثى فأر معدلة وراثيا، من وضع مواليد جدد، لوحدها ودون الحاجة إلى ذكر، في أحد الأمثلة على ما يسمى "التوالد العذري".
وأجرى مجموعة من الباحثين الصينيين تعديلات وراثية على أنثى فأر بحيث لا تعود في حاجة إلى ذكر لوضع مواليدها، وفقا لدراسة حديثة منشورة في مجلة علمية أمريكية بارزة.
وتعتمد تقنية "التوالد العذري" المستخدمة في التكاثر من بيض غير مخصب، على تعديل جينات أجنة الفئران غير المخصبة لتتمكن من وضع مواليد دون حيوانات منوية ذكورية.
عصب داخل جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
علماء يكتشفون مسارا في الدماغ مرتبطا بالتطور الجنسي والخصوبة
16 ديسمبر 2021, 21:04 GMT
ويسعى الباحثون من وراء هذه التجارب والمحاولات، إلى توفير عناصر جديدة في إنشاء علاجات ضد العقم عند الرجال، فهم يرون أن "الدراسة توفر فرصا جديدة في الزراعة والأبحاث والطب".
ويمكن للتوالد العذري أن يحدث بشكل طبيعي في بعض الأنواع القادرة على التكاثر دون ذكر (بعض أنواع الضفادع على سبيل المثال)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها التجارب على الثدييات.
ومع ذلك، فإن الأبحاث ما تزال في بدايتها، ولا يعرف الفريق العلمي حتى الآن كيف ستتأثر الفئران الصغيرة بالتلاعب الجيني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала