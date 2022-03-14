https://arabic.sputniknews.com/20220314/هربوا-من-سفنهم-الحربية-دون-قتال-عناصر-القوات-الأوكرانية-يفتقرون-إلى-البسالة-1059869190.html
هربوا من سفنهم الحربية دون قتال... عناصر القوات الأوكرانية يفتقرون إلى البسالة
هربوا من سفنهم الحربية دون قتال... عناصر القوات الأوكرانية يفتقرون إلى البسالة
يقوم عناصر الحرس الوطني الروسي بنزع أسلحة السفن الحربية الأوكرانية الموجودة في ميناء بيرديانسك على بحر آزوف. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:54+0000
2022-03-14T06:54+0000
2022-03-14T06:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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.ومدينة بيرديانسك مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تحريرها من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين تتعرضان إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.وتواجدت في ميناء بيرديانسك وحدات بحرية أوكرانية. وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية عن هروب البحارة العسكريين الأوكرانيين من سفنهم الموجودة في ميناء بيرديانسك دون قتال، ومنها سفينة الدورية "كوريتس" التي حاولت خرق حرمة الحدود البحرية الروسية قبل أربعة أعوام.ويعمل محررو المدينة حاليًا على نزع أسلحة السفن الحربية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني في ميناء بيرديانسك. ثم سيتم نقل سفن "كوريتس" و"فيشغورود" وأكيرمان" إلى مكان آخر.ونوه أحد ضباط القوات الروسية إلى أن إسراع عناصر القوات الأوكرانية بالهروب من مواقعهم المحصنة في ميناء بيرديانسك دون قتال يدل على افتقارهم إلى البسالة.وعثر محررو بيرديانسك أيضا على سفينة "نورد" وهي سفينة الصيد الروسية التي اختطفها حرس الحدود الأوكراني في عام 2018.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
هربوا من سفنهم الحربية دون قتال... عناصر القوات الأوكرانية يفتقرون إلى البسالة
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يقوم عناصر الحرس الوطني الروسي بنزع أسلحة السفن الحربية الأوكرانية الموجودة في ميناء بيرديانسك على بحر آزوف.
ومدينة بيرديانسك مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تحريرها من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين تتعرضان إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وتواجدت في ميناء بيرديانسك وحدات بحرية أوكرانية. وأفاد
تلفزيون القوات المسلحة الروسية عن هروب البحارة العسكريين الأوكرانيين من سفنهم الموجودة في ميناء بيرديانسك دون قتال، ومنها سفينة الدورية "كوريتس" التي حاولت خرق حرمة الحدود البحرية الروسية قبل أربعة أعوام.
ويعمل محررو المدينة حاليًا على نزع أسلحة السفن الحربية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني في ميناء بيرديانسك. ثم سيتم نقل سفن "كوريتس" و"فيشغورود" وأكيرمان" إلى مكان آخر.
ونوه أحد ضباط القوات الروسية إلى أن إسراع عناصر القوات الأوكرانية بالهروب من مواقعهم المحصنة في ميناء بيرديانسك دون قتال يدل على افتقارهم إلى البسالة.
وعثر محررو بيرديانسك أيضا على سفينة "نورد" وهي سفينة الصيد الروسية التي اختطفها حرس الحدود الأوكراني في عام 2018.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.