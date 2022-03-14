https://arabic.sputniknews.com/20220314/هل-تنجح-الضغوط-الغربية-على-الدول-المنتجة-للنفط--1059880704.html
هل تنجح الضغوط الغربية على الدول المنتجة للنفط
هل تنجح الضغوط الغربية على الدول المنتجة للنفط
ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، يوم السبت، أن "رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيمارس الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحث الرياض على المساهمة في... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:16+0000
2022-03-14T11:16+0000
2022-03-14T11:34+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059880409_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6f71fca3f6f90a95e671d13725fe734d.png
هل تنجح الضغوط الغربية على الدول المنتجة للنفط
هل تنجح الضغوط الغربية على الدول المنتجة للنفط
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه شبكة "CNN"، نقلا عن مصادر، عن تحركات أمريكية لتهدئة التوتر مع السعودية والإمارات، لزيادة إنتاج النفط العالمي وسط ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الأوكرانية.فهل تنجح الدول الغربية في إقناع السعودية من أجل زيادة الإنتاج النفطي؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي، الدكتور عصام الفيلي:وأضاف الفيلي، التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059880409_294:0:1227:700_1920x0_80_0_0_8674a9322de697d89fa010c748f2c34e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل تنجح الضغوط الغربية على الدول المنتجة للنفط
11:16 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 11:34 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، يوم السبت، أن "رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيمارس الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحث الرياض على المساهمة في تخفيف وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه شبكة "CNN"، نقلا عن مصادر، عن تحركات أمريكية لتهدئة التوتر مع السعودية والإمارات، لزيادة إنتاج النفط العالمي وسط ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الأوكرانية.
فهل تنجح الدول الغربية في إقناع السعودية من أجل زيادة الإنتاج النفطي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" أستاذ الفكر السياسي، الدكتور عصام الفيلي:
"هناك تأكيدات خبرية تفيد أن العراق والكويت والإمارات يمكنها زيادة الإنتاج لما يقارب من أربعة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى السعودية التي تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة، لكن هناك تحدي آخر يتمثل بموضوع الغاز الذي يتعلق بالصناعة والحياة اليومية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل تحديا كبيراً للدول الأوروبية، إذ من الصعب إيجاد بديل عن الغاز الروسي، كما أن أغلب الدول المنتجة للنفط لا تريد زيادة الإنتاج والخروج عن حصة أوبك وشركائها، كونها تحقق نفس العائدات جراء ارتفاع أسعار النفط، فهي مستفيدة من زيادة الأسعار، أما زيادة الإنتاج فيتعلق بمدى استجابة الدول المنتجة للضغوط الأوروبية".
"تتبع الولايات المتحدة استراتيجية غض الطرف عن تصدير النفط الإيراني بصورة غير رسمية، وكذا الحال بالنسبة لفنزويلا، الأمر الذي يحقق فائدة للولايات المتحدة، لكنها تبقى تضغط من أجل زيادة الإنتاج، وقد تذهب بعض الدول لزيادة إنتاجها خارج حصة أوبك وشركائها، لكنها لن تستطيع تعويض النفط الروسي، ولا أعتقد أن الأزمة ستطول، إذ ما أن يحصل اتفاق روسي مع أوكرانيا فسيتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...