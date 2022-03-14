https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزارة-الخارجية-الدفاع-الروسية-تنسق-بشأن-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-مع-ممثلي-الأمم-المتحدة--1059869057.html
وزارة الخارجية: الدفاع الروسية تنسق بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة
وزارة الخارجية: الدفاع الروسية تنسق بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة
قال بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الروسية، كجزء من عملية خاصة في... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:52+0000
2022-03-14T06:52+0000
2022-03-14T07:30+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال إليتشيف: "خلال هذه العملية، تنسق وزارة الدفاع الروسية بشكل وثيق مع ممثلي الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أجل حل سريع لمهام الاستجابة الإنسانية".وأضاف أنه عندما ينظر مجلس الأمن في الوضع الإنساني في أوكرانيا ويعمل على نص الوثيقة ذات الصلة - القرار الذي اقترحته فرنسا والمكسيك - تبذل موسكو "جهودًا نشطة لمراعاة المخاوف الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان سلامة المدنيين.وأوضح إليتشيف أن روسيا لا تستبعد أن أي اتفاق محتمل بشأن التسوية بين موسكو وكييف سيتطلب الموافقة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي .كما أكد أن موسكو لا ترى أي سبب لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، نظراً لأن "الوضع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية بشكل كامل بما يتوافق مع أهداف العملية العسكرية الخاصة". فهذه القضية ليست مدرجة بعد على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".ولفت الانتباه إلى أن روسيا تؤيد فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة محايدة، لكن الآن من غير الواقعي الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة على ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
وزارة الخارجية: الدفاع الروسية تنسق بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة
06:52 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
قال بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الروسية، كجزء من عملية خاصة في أوكرانيا، تنسق بشكل وثيق مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية.
وقال إليتشيف: "خلال هذه العملية، تنسق وزارة الدفاع الروسية بشكل وثيق مع ممثلي الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أجل حل سريع لمهام الاستجابة الإنسانية".
وأضاف أنه عندما ينظر مجلس الأمن في الوضع الإنساني في أوكرانيا ويعمل على نص الوثيقة ذات الصلة - القرار الذي اقترحته فرنسا والمكسيك - تبذل موسكو "جهودًا نشطة لمراعاة المخاوف الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان سلامة المدنيين.
وأوضح إليتشيف أن روسيا لا تستبعد أن أي اتفاق محتمل بشأن التسوية بين موسكو وكييف سيتطلب الموافقة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي .
كما أكد أن موسكو لا ترى أي سبب لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، نظراً لأن "الوضع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية بشكل كامل بما يتوافق مع أهداف العملية العسكرية الخاصة". فهذه القضية ليست مدرجة بعد على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".
ولفت الانتباه إلى أن روسيا تؤيد فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة محايدة، لكن الآن من غير الواقعي الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة على ذلك.