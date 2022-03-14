https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزيرا-خارجية-روسيا-وتركيا-يناقشان-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-وسبل-إجلاء-مواطنين-أتراك-1059908491.html
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل إجلاء مواطنين أتراك
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل إجلاء مواطنين أتراك
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع في أوكرانيا بجانب إجلاء المواطنين الأتراك من هناك،... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:08+0000
2022-03-14T21:08+0000
2022-03-14T21:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الروسية، أن الجانبين ناقشا "الموقف في أوكرانيا، وسبل مساعدة الجيش الروسي لضمان إجلاء المواطنين الأتراك بشكل آمن إلى بلادهم"، مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب التركي بالتواصل مع كييف لحثهم على عدم تعطيل الممرات الإنسانية.ويأتي ذلك بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل إجلاء مواطنين أتراك
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع في أوكرانيا بجانب إجلاء المواطنين الأتراك من هناك، وذلك خلال مكالمة هاتفية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الروسية، أن الجانبين ناقشا "الموقف في أوكرانيا، وسبل مساعدة الجيش الروسي لضمان إجلاء المواطنين الأتراك بشكل آمن إلى بلادهم"، مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب التركي
بالتواصل مع كييف لحثهم على عدم تعطيل الممرات الإنسانية.
ويأتي ذلك بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.