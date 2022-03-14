https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزيرة-مصرية-تنفي-طلب-بلادها-قرضا-جديدا-من-صندوق-النقد-1059892575.html
وزيرة مصرية تنفي طلب بلادها قرضا جديدا من صندوق النقد
وزيرة مصرية تنفي طلب بلادها قرضا جديدا من صندوق النقد
نفت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الإثنين، وجود محادثات بين بلادها وبين صندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق على قرض جديد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:38+0000
2022-03-14T14:38+0000
2022-03-14T14:38+0000
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
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وقالت السعيد: "مصر لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد، حول الحصول على قرض جديد"، حسب تصريحات لرويترز.وكانت مصر قد حصلت على قرضين من صندوق النقد، الأول بقيمة 2.77 مليار دولار، والثاني بلغ 5.2 مليار دولار.وجاء القرضان عقب ظهور وباء كورونا، فكان الأول ضمن آلية التمويل السريع، والثاني من برنامج الاستعداد الائتماني، وذلك لمواجهة آثار الأزمات الناتجة عن الوباء.من جهتها أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر سوف تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار.وقالت جورجيفا في تصريحات الخميس الماضي: "أنا قلقة على مصر، إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".يشار إلى أن مصر قد شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب تأثر بعض السلع جراء العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع وعود من الحكومة بالسيطرة على الأسعار ومحاربة المحتكرين.
https://arabic.sputniknews.com/20190806/متى-تسدد-مصر-الـ12-مليار-دولار-قرض-صندوق-النقد؟-1042591040.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي
وزيرة مصرية تنفي طلب بلادها قرضا جديدا من صندوق النقد
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نفت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الإثنين، وجود محادثات بين بلادها وبين صندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق على قرض جديد.
وقالت السعيد: "مصر لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد، حول الحصول على قرض جديد
"، حسب تصريحات لرويترز.
وكانت مصر قد حصلت على قرضين من صندوق النقد، الأول بقيمة 2.77 مليار دولار، والثاني بلغ 5.2 مليار دولار.
وجاء القرضان عقب ظهور وباء كورونا، فكان الأول ضمن آلية التمويل السريع، والثاني من برنامج الاستعداد الائتماني، وذلك لمواجهة آثار الأزمات الناتجة عن الوباء.
وبعد ذلك حصلت مصر على 2.8 مليار دولار، كجزء من المخصصات التي قام صندوق النقد بتوزيعها على الدول في أغسطس/ آب الماضي.
من جهتها أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر سوف تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار.
وقالت جورجيفا
في تصريحات الخميس الماضي: "أنا قلقة على مصر، إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".
ولفتت إلى وجود نقاش مع السلطات المصرية "حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر، كيف نخفف التأثير الذي يصيب هذه البلدان؟".
يشار إلى أن مصر قد شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب تأثر بعض السلع جراء العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع وعود من الحكومة بالسيطرة على الأسعار ومحاربة المحتكرين.