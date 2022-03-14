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https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-جادة-للغاية-فيما-يتعلق-بالتوصل-لاتفاق-نووي-دائم-في-فيينا-1059907084.html
وزير الخارجية الإيراني: طهران جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي دائم في فيينا
وزير الخارجية الإيراني: طهران جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي دائم في فيينا
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، اليوم الاثنين، أن طهران تسعى خلال المفاوضات النووية في فيينا إلى التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم، مشيرا إلى... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:57+0000
2022-03-14T19:57+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "جمهورية إيران الإسلامية جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم".وتابع: "يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في فيينا... حل وفصل المواضيع المتبقية والتي هي جزء من خطوطنا الحمراء مرتبط بإرادة الجانب الأمريكي وليس إضاعة الوقت".وأضاف: "لم تتوقف محادثات فيينا بشكل كامل، ولكن بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي، كانت هناك فترة توقف وجيزة في المفاوضات".من جانبه أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا.ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
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وزير الخارجية الإيراني: طهران جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي دائم في فيينا

19:57 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، اليوم الاثنين، أن طهران تسعى خلال المفاوضات النووية في فيينا إلى التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم، مشيرا إلى أن الخطوط الحمراء الإيرانية ليست مضيعة للوقت.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "جمهورية إيران الإسلامية جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم".
وتابع: "يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في فيينا... حل وفصل المواضيع المتبقية والتي هي جزء من خطوطنا الحمراء مرتبط بإرادة الجانب الأمريكي وليس إضاعة الوقت".
وأضاف: "لم تتوقف محادثات فيينا بشكل كامل، ولكن بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي، كانت هناك فترة توقف وجيزة في المفاوضات".
من جانبه أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا.
ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
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