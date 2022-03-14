https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-الخارجية-القطري-يعلق-على-لقائه-مع-لافروف-في-موسكو-1059899158.html

وزير الخارجية القطري يعلق على لقائه مع لافروف في موسكو

وزير الخارجية القطري يعلق على لقائه مع لافروف في موسكو

علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، على اللقاء الذي جمعه ‏بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T16:34+0000

2022-03-14T16:34+0000

2022-03-14T16:34+0000

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وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "أكد في لقائه مع وزير الخارجية الروسي ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة"، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.وأضاف وزير الخارجية القطري أنه "حرص مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على ضمان سلامة المدنيين، واعتبار ذاك أولوية قصوى، إلى جانب الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، ورفض وإدانة كل مايخالف ذلك".وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، فقد جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، دعوته لكل الأطراف على "عدم اتخاذ ما من شانه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد". وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا وذلك بعد انتهاء مباحثاتهما في موسكو.وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ناقشنا مع الجانب القطري مطولا الملف الأوكراني ودور الغرب في افتعال الأزمة، كما تطرقنا إلى سير العملية في أوكرانيا والمفاوضات مع الطرف الأوكراني وخاصة اللقاء مع نظيري كوليبا في أنطاليا".وأشار لافروف عقب الاجتماع مع وزير الخارجية القطري، إلى أن موسكو تقدر اهتمام قطر بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا والاتفاق على "القضايا المطروحة على جدول الأعمال"، وأن روسيا تولي اهتماما كبيرا بـ "حل القضايا الإنسانية وإيجاد ممرات مناسبة لإجلاء المدنيين من منطقة القتال".وقال وزير الخارجية الروسي: "مع مراعاة مصالح تحقيق الأمن لعموم أوروبا، بما في ذلك أمن أوكرانيا وأمن روسيا، هناك ضرورة وحاجة إلى انعدام وجود تهديدات لروسيا تأتي من أراضي أوكرانيا"، منوها إلى التهديدات التي قد تطال "الأشخاص الذين يرغبون في حماية اللغة الروسية، والثقافة الروسية، وشدد لافروف على التقاليد، بما في ذلك تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وللأشخاص الذين يريدون العيش في البلاد دون التعرض لأي تمييز، وخاصة التمييز المرتبط بمظاهر النازية الجديدة".وفيما يخص العلاقات بين روسيا وقطر، أكد لافروف أهمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى وجود "آفاق جيدة ومصلحة مشتركة في استمرار التنسيق في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بمنتدى الدول المصدرة للغاز".وأضاف: "اتفقنا على خطوات إضافية سنتخذها للحفاظ على المسار الإيجابي للتبادل التجاري، وتطوير التعاون الاستثماري وفقًا للاتفاقيات التي توصل إليها رئيس روسيا وأمير قطر".وأعرب لافروف عن سعادة روسيا بالتطور الملحوظ للعلاقات مع دولة قطر، وذلك بناء على الاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و سمو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، مؤكدا أهمية الرؤية القطرية حول الجهود التي يمكن بذلها لتسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل اهتماما خاصة بالنسبة لروسيا.وفي 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب من زعماء جمهوريات دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف منها نزع السلاح من البلاد. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، بدورها، أن العسكريين الروس لا يستهدفون المدن، لكنهم يعطلون البنية التحتية العسكرية فقط، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-يناقش-مع-نظيره-القطري-الملف-الأوكراني-والعلاقات-الثنائية-1059881074.html

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