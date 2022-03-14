https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-الصحة-الأردني-الأسبق-الحديث-عن-تجاوز-أزمة-كورونا-تطمينات-زائفة--1059869456.html
وزير الصحة الأردني الأسبق: الحديث عن تجاوز أزمة كورونا "تطمينات زائفة"
وزير الصحة الأردني الأسبق: الحديث عن تجاوز أزمة كورونا "تطمينات زائفة"
نفى وزير الصحة الأردني الأسبق سعد الخرابشة أن يكون معدل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة قد شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن الملف "لم يطو بعد"، وأن... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:03+0000
2022-03-14T07:03+0000
2022-03-14T07:03+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104537/78/1045377898_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f30e4800078a302e2bcb534d9bd1cd7.jpg
وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة "عمون"، أن التقرير الأسبوعي الأخير لوباء كورونا للفترة بين 5 إلى 11 مارس/آذار الجاري أشار إلى تراجع في عدد الإصابات المسلجة مقارنة مع الأسبوع الذي يسبقه.واعتبر أن هذا التراجع "غير حقيقي وهو عائد لتراجع عدد العينات المخبرية المفحوصة عما كانت عليه في الأسبوع السابق".وأوضح أن نسبة الإصابات بلغت 22% من الفحوصات وهي أعلى من الأسبوع السابق بنحو 2 في المئة.وأشار إلى أن "نسبة الإماتة المئوية من العدد الكلي للحالات ومن عدد الحالات المدخلة للمستشفيات ارتفعت وعدد جرع اللقاح المعطاة انخفضت".وشدد وزير الصحة الأردني الأسبق على أن بلاده "لم تطو بعد أزمة كورونا"، مضيفًا: "المطلوب تنشيط وتسريع عملية التطعيم وخاصة للجرعة الثانية والثالثة وحث الناس على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية جنباً إلى جنب مع الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الإقتصاد والإحجام عن بث التطمينات الزائفة للمواطنين".وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تمكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال الخصاونة: "إننا طوينا أزمة كورونا، ونسير على طريق التعافي".وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا بالمملكة عادل البلبيسي قد صرح، أمس الأحد، أن الأسبوع الوبائي العاشر لعام 2022 والممتد من 5 إلى 11 مارس الجاري، سجل 25502 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 39979 إصابة للأسبوع الوبائي التاسع وبانخفاض نحو 36%، بحسب قناة المملكة.وأضاف أن المملكة سجلت في الأسبوع العاشر 77 وفاة مقارنة مع 97 وفاة خلال الأسبوع الوبائي التاسع الماضي وبنسبة تراجع بلغت 21%.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-وزراء-الأردن-طوينا-أزمة-كورونا-ونسير-في-طريق-التعافي-1059829548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104537/78/1045377898_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0342704bbe6af29daa9c757a55ea18d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
وزير الصحة الأردني الأسبق: الحديث عن تجاوز أزمة كورونا "تطمينات زائفة"
تابعنا عبر
نفى وزير الصحة الأردني الأسبق سعد الخرابشة أن يكون معدل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة قد شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن الملف "لم يطو بعد"، وأن الحديث عن تجاوز الأزمة مجرد "تطمينات زائفة" للمواطنين.
وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة "عمون
"، أن التقرير الأسبوعي الأخير لوباء كورونا للفترة بين 5 إلى 11 مارس/آذار الجاري أشار إلى تراجع في عدد الإصابات المسلجة مقارنة مع الأسبوع الذي يسبقه.
واعتبر أن هذا التراجع "غير حقيقي وهو عائد لتراجع عدد العينات المخبرية المفحوصة عما كانت عليه في الأسبوع السابق".
وأوضح أن نسبة الإصابات بلغت 22% من الفحوصات وهي أعلى من الأسبوع السابق بنحو 2 في المئة.
وأشار إلى أن "نسبة الإماتة المئوية من العدد الكلي للحالات ومن عدد الحالات المدخلة للمستشفيات ارتفعت وعدد جرع اللقاح المعطاة انخفضت".
وشدد وزير الصحة الأردني الأسبق على أن بلاده "لم تطو بعد أزمة كورونا"، مضيفًا: "المطلوب تنشيط وتسريع عملية التطعيم وخاصة للجرعة الثانية والثالثة وحث الناس على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية جنباً إلى جنب مع الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الإقتصاد والإحجام عن بث التطمينات الزائفة للمواطنين".
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تمكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الخصاونة: "إننا طوينا أزمة كورونا
، ونسير على طريق التعافي".
وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا بالمملكة عادل البلبيسي قد صرح، أمس الأحد، أن الأسبوع الوبائي العاشر
لعام 2022 والممتد من 5 إلى 11 مارس الجاري، سجل 25502 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 39979 إصابة للأسبوع الوبائي التاسع وبانخفاض نحو 36%، بحسب قناة المملكة.
وأضاف أن المملكة سجلت في الأسبوع العاشر 77 وفاة مقارنة مع 97 وفاة خلال الأسبوع الوبائي التاسع الماضي وبنسبة تراجع بلغت 21%.