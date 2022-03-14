https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-الصحة-التونسي-يحذر-من-موجة-كورونا-خامسة-في-مايو-1059884274.html
وزير الصحة التونسي يحذر من موجة كورونا خامسة في مايو
وزير الصحة التونسي يحذر من موجة كورونا خامسة في مايو
حذر وزير الصحة التونسي علي مرابط من أن بلاده قد تشهد موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:03+0000
2022-03-14T12:03+0000
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أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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ونقل موقع قناة "نمسة" عن وزير الصحة دعوته لضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، معتبرا أن حدوث انفراجة في الوضع الوبائي لا يعني انتهاء الفيروس نهائيا.وقال الوزير التونسي إن بلاده قد تشهد موجة خامسة من فيروس كورونا في مايو/ أيار المقبل، الأمر الذي يستدعي الإقبال على التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا.وأكد علي مرابط أن الحرب على الفيروس يجب أن تستمر، معتبرا أن تراجع الإصابات في البلاد لم يكن وليد الصدفة ولكن نتيجة الإقبال على التطعيم.وأوضح أنه سيتم افتتاح مراكز لتقديم اللقاح ستفتح أبوابه بعد الإفطار طوال شهر رمضان. وحتى الآن حصل أكثر من 6 ملايين و340 ألف شخص على اللقاح الكامل بينما حصل على الجرعة التعزيزية مليون و158 ألف شخص، وفقا للوزير.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الأمن-التونسي-يوقف-امرأة-بتهمة-الاتجار-بالبشر-1059855918.html
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
وزير الصحة التونسي يحذر من موجة كورونا خامسة في مايو
12:03 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
حذر وزير الصحة التونسي علي مرابط من أن بلاده قد تشهد موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع قناة "نمسة"
عن وزير الصحة دعوته لضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، معتبرا أن حدوث انفراجة في الوضع الوبائي لا يعني انتهاء الفيروس نهائيا.
وقال الوزير التونسي إن بلاده قد تشهد موجة خامسة من فيروس كورونا
في مايو/ أيار المقبل، الأمر الذي يستدعي الإقبال على التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
وأكد علي مرابط أن الحرب على الفيروس يجب أن تستمر، معتبرا أن تراجع الإصابات في البلاد لم يكن وليد الصدفة ولكن نتيجة الإقبال على التطعيم.
وأوضح أنه سيتم افتتاح مراكز لتقديم اللقاح ستفتح أبوابه بعد الإفطار طوال شهر رمضان.
وحتى الآن حصل أكثر من 6 ملايين و340 ألف شخص على اللقاح الكامل بينما حصل على الجرعة التعزيزية مليون و158 ألف شخص، وفقا للوزير.