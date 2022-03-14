https://arabic.sputniknews.com/20220314/وكالة-كوريا-الجنوبية-لا-تستبعد-إطلاق-كوريا-الشمالية--صاروخ--آخر-هذا-الأسبوع-1059867337.html
وكالة: كوريا الجنوبية لا تستبعد إطلاق جارتها الشمالية صاروخا آخر هذا الأسبوع
وكالة: كوريا الجنوبية لا تستبعد إطلاق جارتها الشمالية صاروخا آخر هذا الأسبوع
لدى سلطات جمهورية كوريا والولايات المتحدة بيانات تشير إلى أن بيونغ يانغ تستعد لاختبار آخر لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة أنباء... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T04:47+0000
2022-03-14T04:47+0000
2022-03-14T05:14+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال ممثل لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية ردًا على سؤال حول علامات الاستعداد لاختبار آخر للصواريخ البالستية العابرة للقارات: "من الصعب التنبؤ بالوقت المحدد، والمعلومات الاستخبارية للولايات المتحدة والجمهورية تدل على أن كوريا جاهزة لاحتمال إطلاق آخر وتراقب الوضع عن كثب، وما زلنا على استعداد تام".وأبلغت الوكالة، نقلاً عن مصادر حكومية، في 13 مارس / آذار، باحتمال إطلاق صواريخ هذا الأسبوع. يشار إلى أن الجمهورية الشعبية تحتفظ بإمكانية الإطلاق رغم الظروف الجوية.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
وكالة: كوريا الجنوبية لا تستبعد إطلاق جارتها الشمالية صاروخا آخر هذا الأسبوع
04:47 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
لدى سلطات جمهورية كوريا والولايات المتحدة بيانات تشير إلى أن بيونغ يانغ تستعد لاختبار آخر لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم الاثنين.
وقال ممثل لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية ردًا على سؤال حول علامات الاستعداد لاختبار آخر للصواريخ البالستية العابرة للقارات: "من الصعب التنبؤ بالوقت المحدد، والمعلومات الاستخبارية للولايات المتحدة والجمهورية تدل على أن كوريا جاهزة لاحتمال إطلاق آخر وتراقب الوضع عن كثب، وما زلنا على استعداد تام".
وأبلغت الوكالة، نقلاً عن مصادر حكومية، في 13 مارس / آذار، باحتمال إطلاق صواريخ هذا الأسبوع. يشار إلى أن الجمهورية الشعبية تحتفظ بإمكانية الإطلاق رغم الظروف الجوية.