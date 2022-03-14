https://arabic.sputniknews.com/20220314/-المغرب-يضيف-92-ميغاواط-من-الطاقة-المتجددة-بحلول-عام-2030-1059886484.html
المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
قال عبد الله كبيري المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب، اليوم الإثنين، إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:50+0000
2022-03-14T12:50+0000
2022-03-14T12:50+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1059550213_0:130:1966:1236_1920x0_80_0_0_0e3947a427af8750cfdf16a725eeeb6e.jpg
وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، وطاقة الرياح أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي إن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة بحلول عام 2025.من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/المغرب-يسعى-لدخول-سوق-الغاز-الطبيعي-المسال-لأول-مرة--1059877165.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1059550213_318:0:1966:1236_1920x0_80_0_0_ad62d84bc828e1ae03e1c254167de847.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
تابعنا عبر
قال عبد الله كبيري المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب، اليوم الإثنين، إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، وطاقة الرياح أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.
وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي إن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة بحلول عام 2025.
من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال
العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.