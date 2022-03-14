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المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
قال عبد الله كبيري المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب، اليوم الإثنين، إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:50+0000
2022-03-14T12:50+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، وطاقة الرياح أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي إن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة بحلول عام 2025.من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/المغرب-يسعى-لدخول-سوق-الغاز-الطبيعي-المسال-لأول-مرة--1059877165.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

12:50 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / - شركة تكرير النفط في المغرب "سامير"
 شركة تكرير النفط في المغرب سامير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / -
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قال عبد الله كبيري المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب، اليوم الإثنين، إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، وطاقة الرياح أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.

وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي إن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة بحلول عام 2025.
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة
10:03 GMT
من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل/ نيسان المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.
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