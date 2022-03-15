https://arabic.sputniknews.com/20220315/أخبار-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تخفض-أسعار-الذهب-عالميا-1059934658.html
أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية تخفض أسعار الذهب عالميا
أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية تخفض أسعار الذهب عالميا
تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد أخبار عن أفق للتفاوض بين الجانبين الروسي الأوكراني. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:48+0000
2022-03-15T14:48+0000
2022-03-15T14:48+0000
أسعار الذهب اليوم
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وحسب سي إن بي سي فإن أخبار المفاوضات الروسية - الأوكرانية والحديث عن وقف لإطلاق النار، جعلت المعدن الأصفر يواصل انخفاضه اليوم الثلاثاء.وعزت مصادر هذا التراجع كذلك إلى زيادة التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات.وعلى مستوى الأسعار فقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1928.58 دولار للأونصة عند الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1930.70 دولار.إلى ذلك فقد ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2428.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 24.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.8% أيضا إلى 1012.04 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/تراجع-أسعار-الذهب-بأكثر-من-25-1059683795.html
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أسعار الذهب اليوم
أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية تخفض أسعار الذهب عالميا
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تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد أخبار عن أفق للتفاوض بين الجانبين الروسي الأوكراني.
وحسب سي إن بي سي
فإن أخبار المفاوضات الروسية - الأوكرانية والحديث عن وقف لإطلاق النار، جعلت المعدن الأصفر يواصل انخفاضه اليوم الثلاثاء.
وعزت مصادر هذا التراجع كذلك إلى زيادة التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الأسعار فقد انخفض سعر الذهب
في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1928.58 دولار للأونصة عند الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1930.70 دولار.
ورجح محللون أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي غدا الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
إلى ذلك فقد ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2428.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 24.58 دولار للأونصة
، وهبط البلاتين 1.8% أيضا إلى 1012.04 دولار.