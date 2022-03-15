https://arabic.sputniknews.com/20220315/أسهم-نتفليكس-تصل-إلى-أدنى-مستوياتها-في-عامين-1059951580.html
أسهم "نتفليكس" تصل إلى أدنى مستوياتها في عامين
أسهم "نتفليكس" تصل إلى أدنى مستوياتها في عامين
تواجه منصة "نتفليكس" أزمة جديدة بعدما سجلت أسهمها أكبر تراجع خلال عامين بسبب موجة بيع أسهم خدمة البث الشهيرة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T21:43+0000
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وتراجعت أسهم "نتفليكس" إلى أدنى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا، بسبب عدم نمو أعداد المشتركين الجدد بالمستوى الذي يوازي التكاليف في ظل المنافسة التي تواجهها المنصة، بحسب تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة السهم الواحد أصبحت تساوي 332 دولارا بتراجع نحو 2.74 في المئة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يقدر بـ 50 في المئة من قيمة السهم عندما كان في أعلى مستوياته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث وصل إلى 700 دولار.وأوضحت الصحيفة أن منصة "نتفليكس" الشهيرة خسرت مكاسبها التي تم تحقيقها أثناء جائحة كورونا، بعدما وصلت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عامين.يذكر أن أسهم "نتفليكس" ارتفعت مع بداية الإغلاق الذي تسبب في توقف دور السينما وبقاء الناس في منازلهم مما ساهم في وجود إقبال كبير على المنصة، لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها تراجع عدد المشتركين بصورة كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/يوتيوب-يقترب-من-هزيمة-نتفليكس-واقتناص-لقب-ملك-البث-الرقمي-لأول-مرة-1054927267.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
أسهم "نتفليكس" تصل إلى أدنى مستوياتها في عامين
21:43 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
تواجه منصة "نتفليكس" أزمة جديدة بعدما سجلت أسهمها أكبر تراجع خلال عامين بسبب موجة بيع أسهم خدمة البث الشهيرة.
وتراجعت أسهم "نتفليكس" إلى أدنى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا، بسبب عدم نمو أعداد المشتركين الجدد بالمستوى الذي يوازي التكاليف في ظل المنافسة التي تواجهها المنصة، بحسب تقرير
لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة السهم الواحد أصبحت تساوي 332 دولارا بتراجع نحو 2.74 في المئة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يقدر بـ 50 في المئة من قيمة السهم عندما كان في أعلى مستوياته
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث وصل إلى 700 دولار.
وأوضحت الصحيفة أن منصة "نتفليكس
" الشهيرة خسرت مكاسبها التي تم تحقيقها أثناء جائحة كورونا، بعدما وصلت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عامين.
يذكر أن أسهم "نتفليكس" ارتفعت مع بداية الإغلاق الذي تسبب في توقف دور السينما وبقاء الناس في منازلهم مما ساهم في وجود إقبال كبير على المنصة، لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها تراجع عدد المشتركين
بصورة كبيرة.