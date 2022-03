أفضل 5 أسرار لبناء العضلات وفق "ذا روك"

وفي عصر "إنستغرام"، لم يعد علينا التكهن بما يأكل "ذا روك"، والتساؤل حول أسرار عضلاته الضخمة، وتحطيمه روتين الصالة الرياضية، وجداول التدريب، لكنه نفسه يفيض ببعض تلك الأسرار لأكثر من 300 مليون من متابعيه، بحسب موقع Eat This, Not That.