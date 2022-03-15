https://arabic.sputniknews.com/20220315/أفضل-5-أسرار-لبناء-العضلات-وفق-ذا-روك-1059919501.html

أفضل 5 أسرار لبناء العضلات وفق "ذا روك"

أفضل 5 أسرار لبناء العضلات وفق "ذا روك"

لم يُطلق عليه "ذا روك" عبثا، فنجم مصارعة المحترفين دواين جونسون الذي تحول إلى ممثل بارز بلغ الـ 49 عاما وما زال جسده الخارق يتدرب باستمرار دون أي علامات على... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T10:08+0000

2022-03-15T10:08+0000

2022-03-15T10:14+0000

رياضة

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وفي عصر "إنستغرام"، لم يعد علينا التكهن بما يأكل "ذا روك"، والتساؤل حول أسرار عضلاته الضخمة، وتحطيمه روتين الصالة الرياضية، وجداول التدريب، لكنه نفسه يفيض ببعض تلك الأسرار لأكثر من 300 مليون من متابعيه، بحسب موقع Eat This, Not That.يقول "ذا روك": "العمل صعب للغاية ولكن هذا هو السبب في أننا نلعب اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت سهلة - فهي مملة".الآن، هل أنت جاهز لمعرفة أفضل 5 أسرار وراء عضلات النجم الأسطوري؟.1. يؤدي مجموعات supersetsهذا النظام من التمرين يقوم على أداء مجموعات على التوالي دون راحة بينها، يمكن أن تكون لنفس المجموعة العضلية أو لمجموعات مختلفة، ويساعد ذلك في تضخيم عضلاتك من دون استخدام أوزان ثقيلة.في أوائل عام 2021، بينما كان "ذا روك" يتدرب بعمق على فيلمه القادم Black Adam قام بتفصيل تمرين الظهر والعضلة ذات الرأسين (بايسيبس) لأتباعه.قال في مقطع فيديو آنذاك "تمرين الظهر بأكمله يتكون من جميع المجموعات الفائقة (supersets) لذلك هناك الكثير من الدم والحجم يتم ضخه في العضلات، وبعد ذلك سأنتقل إلى العضلة ذات الرأسين".كانت هذه "المضخة المجنونة والتمرين المكثف" هي التمرين الثاني في اليوم لمصارع WWE السابق، الذي كان قد أكمل بالفعل تمارين القلب (الكارديو) الصائم في أول شيء في الصباح.2. يستمع إلى جسدهأصيب دواين على مدى عقود وأجرى العديد من الجراحات للركبة وتمزق الأوتار والفتق على سبيل المثال.لكن الآن هو يعرف كيف يتعامل "بذكاء وليس بجهد أكبر" ويقول: "كانت هناك الكثير من الأوقات عندما كنت أصغر سنا وكنت ألقي الكثير من الوزن في تمرين الاسكوات، وألعب تمرين البنش بأقصى وزن وأتجاهل الألم. الآن، عندما يتحدث جسدك إليك، فأنت ذكي للاستماع إليه".3. يحافظ على تدريباته بطيئة وخاضعة للتحكمبالصبر تبلغ ما تريد!، سمعنا جميعا هذه العبارة. جونسون من أشد المؤمنين بهذا القول. إذ ينصح بالتركيز في التمرين لضخ الدم الكافي للعضلة مع ضرورة المحافظة على تدريبات بطيئة.بعد قائمة طويلة من الإصابات التي تم إصلاحها جراحيا لم يترك "ذا روك" الأب لثلاثة أطفال أي مجال للخطأ، يقول "ادفع نفسك إلى أقصى حد ولكن كن ذكيا مع الوزن".4.التحول النفسييقول النجم العالمي: "سوف أشارككم القليل من الفلسفة التي ساعدتني على تحقيق بعض النجاح على مر السنين. عندما يتعلق الأمر بالعمل الجاد والأشياء التي أحبها - منذ سنوات، توقفت عن قول "لا بد لي من ذلك" وبدأت بدلا عن ذلك في قول "سأفعل".وقال إن هذا التحول النفسي الكبير غير الطريقة التي يتعامل بها مع "الطحن اليومي"، مضيفا "أتدرب بقوة وأدفع بنفسي إلى نقطة الانهيار ومن خلال إجراء هذا التحول في المنظور، سوف تبدأ في الشعور بالامتنان والنمو".5. نظامه الغذائي هو المفتاحليس من المستغرب أن يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في نجاح جونسون، الذي يأكل يوميا من خمس إلى سبع وجبات كل منها مليء بالكربوهيدرات والخضروات والبروتينات لمساعدته على التزود بالطاقة بعد التمارين المرهقة.يتكون إفطاره الضخم من بيض كامل وبياض بيض ولحم بقري تندرلوين ووعاء من دقيق الشوفان مع التوت الأزرق وكعك إنجليزي خال من الغلوتين مع زبدة ذكية (smart butter) وستيفيا وقرفة ومسحوق خضار ومشروب من الألياف.وأضاف "تذكر أن النظام الغذائي هو المفتاح".مع ذلك كثيرا ما يلجأ "ذا روك" إلى الغش، إذ يقول: "لقد حولتها [أيام الغش] إلى أحداث أولمبية - بيتزا، كعكات صغيرة، فطائر، بقدر ما أستطيع أن آكل.

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رياضة