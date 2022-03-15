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https://arabic.sputniknews.com/20220315/أنصار-الله-تعلن-تفاصيل-إفشال-مخطط-لجهاز-الاستخبارات-السعودي-في-العاصمة-1059928280.html
"أنصار الله" تعلن تفاصيل إفشال "مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي في العاصمة صنعاء"
"أنصار الله" تعلن تفاصيل إفشال "مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي في العاصمة صنعاء"
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مخطط سعودي وصفته بـ"التخريبي"، لتنفيذ تفجيرات في العاصمة صنعاء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:52+0000
2022-03-15T13:19+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار السعودية اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، القول إنها "تمكنت من إفشال مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي، كان ينوي عبر من جندهم القيام بأعمال تخل بأمن وسلامة الوطن والمواطن".وأكدت "القبض على عناصر الخلية، وأنها ما زالت تتابع إجراءات القضية إلى حين تقديم كل من تورط للعدالة".ودعت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة أنصار الله" السكان في مناطق سيطرتها إلى "اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات تزعزع الأمن وتقلق السكينة العامة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بينهم-أنصار-الله-مجلس-التعاون-الخليجي-يدرس-دعوة-أطراف-حرب-اليمن-لمحادثات-في-السعودية-1059917263.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أنصار-الله-تعلن-مقتل-95-سودانيا-وسعوديا-من-التحالف-1059893590.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تعلن تفاصيل إفشال "مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي في العاصمة صنعاء"

12:52 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 15.03.2022)
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مخطط سعودي وصفته بـ"التخريبي"، لتنفيذ تفجيرات في العاصمة صنعاء.
القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، القول إنها "تمكنت من إفشال مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي، كان ينوي عبر من جندهم القيام بأعمال تخل بأمن وسلامة الوطن والمواطن".

وأضافت: "العدو [في إشارة إلى السعودية] قام بتجنيد خلية وتجهيز عدد من السيارات المفخخة وإرسالها إلى المحافظات الحرة لقتل الأبرياء وإقلاق السكينة العامة".

قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
"بينهم أنصار الله"... مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية
09:16 GMT
وتابعت الوكالة أنه "تم رصد معلومات تفيد بقيام الاستخبارات السعودية بتجنيد عناصر من الخونة المتواجدين في مأرب لتجهيز 3 سيارات لاستهداف أماكن حيوية في العاصمة وبعض المحافظات الحرة".
وأكدت "القبض على عناصر الخلية، وأنها ما زالت تتابع إجراءات القضية إلى حين تقديم كل من تورط للعدالة".
ودعت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة أنصار الله" السكان في مناطق سيطرتها إلى "اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات تزعزع الأمن وتقلق السكينة العامة".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
"أنصار الله" تعلن مقتل 95 سودانيا وسعوديا من التحالف
أمس, 14:50 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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