https://arabic.sputniknews.com/20220315/أنطونوف-تهديد-المدنيين-في-أوكرانيا-يأتي-من-القوميين-المسلحين-1059911137.html
أنطونوف: تهديد المدنيين في أوكرانيا يأتي من القوميين المسلحين
أنطونوف: تهديد المدنيين في أوكرانيا يأتي من القوميين المسلحين
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن التهديد الوحيد للمدنيين في أوكرانيا يأتي الآن من الوحدات المسلحة للقوميين الأوكرانيين، وإن القوات... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T03:23+0000
2022-03-15T03:23+0000
2022-03-15T03:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أناتولي أنطونوف
أخبار أوكرانيا
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وأضاف، "أؤكد مرة أخرى أن مرافق البنية التحتية العسكرية فقط هي التي يتم تدميرها بواسطة الأسلحة الروسية الدقيقة. حاليا التهديد الوحيد للمدنيين في أوكرانيا يأتي من التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين"،جاء ذلك خلال تصريحات للسفير الروسي لمجلة نيوزويك الأمريكية، نشرته السفارة الروسية في الولايات المتحدة على فيسبوك.وأكد أن معظم وسائل الإعلام الغربية تفرض على الجمهور تصورا أحادي الجانب للأحداث في أوكرانيا، وتصور روسيا باعتبارها معتدية. مشيرا إلى القنوات التلفزيونية الأمريكية لم تعرض تقريرا واحدا عن هجوم القوات الأوكرانية على دونيتسك في 14 مارس/آذار الجاري.وأعرب السفير عن أمله في أن تتوقف وسائل الإعلام الأمريكية عن التحريض ضد روسيا وأن تُقيم الوضع بحيادية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-الجيش-الروسي-يسيطر-على-الوضع-في-محطتي-تشيرنوبيل-وزابوروجيا-للطاقة-النووية-1059910471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أناتولي أنطونوف, أخبار أوكرانيا
أنطونوف: تهديد المدنيين في أوكرانيا يأتي من القوميين المسلحين
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن التهديد الوحيد للمدنيين في أوكرانيا يأتي الآن من الوحدات المسلحة للقوميين الأوكرانيين، وإن القوات الروسية تدمر البنية التحتية العسكرية فقط في أوكرانيا.
وأضاف، "أؤكد مرة أخرى أن مرافق البنية التحتية العسكرية فقط
هي التي يتم تدميرها بواسطة الأسلحة الروسية الدقيقة. حاليا التهديد الوحيد للمدنيين في أوكرانيا يأتي من التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين"،
جاء ذلك خلال تصريحات للسفير الروسي لمجلة نيوزويك الأمريكية، نشرته السفارة الروسية في الولايات المتحدة على فيسبوك.
وأضاف "يضعون الدبابات والمدفعية بالقرب من رياض الأطفال والمدارس، ويجهزون مواقع إطلاق النار على أسطح المنازل، ويختبئون خلف النساء والأطفال من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين".
وأكد أن معظم وسائل الإعلام الغربية تفرض على الجمهور تصورا أحادي الجانب للأحداث في أوكرانيا
، وتصور روسيا باعتبارها معتدية. مشيرا إلى القنوات التلفزيونية الأمريكية لم تعرض تقريرا واحدا عن هجوم القوات الأوكرانية على دونيتسك في 14 مارس/آذار الجاري.
وأعرب السفير عن أمله في أن تتوقف وسائل الإعلام الأمريكية عن التحريض ضد روسيا وأن تُقيم الوضع بحيادية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.