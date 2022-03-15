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https://arabic.sputniknews.com/20220315/إجلاء-المواطنين-الأجانب-من-منطقة-خيرسون-إلى-القرم-1059920607.html
إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم
إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم
نظم العسكريون الروس عملية إجلاء آمنة للمواطنين الأجانب، من تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وحتى... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:01+0000
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أبلغت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أنه تم نقل 141 مواطنًا من دول أجنبية من منطقة خيرسون في أوكرانيا إلى مدينة أرميانسك في جمهورية القرم الروسية، وذلك بمساعدة القوات العسكرية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية. يشار إلى أن الإجلاء تم بناءً على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناءً على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.وضمن العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون النقل الآمن، بواسطة حافلات، لمواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة.وفي وقت سابق، قام العسكريون الروس بنقل 247 مواطنًا من دول أجنبية، من بينهم 38 طفلاً، إلى أراضي روسيا من منطقة خيرسون.اقرأ أيضا - كم عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا وإلى أين ذهبوا؟
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم

11:01 GMT 15.03.2022
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نظم العسكريون الروس عملية إجلاء آمنة للمواطنين الأجانب، من تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وحتى روسيا من منطقة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورحافلة لنقل اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
حافلة لنقل اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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حافلة لنقل اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورأطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
أطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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أطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Dmitry Makeev
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
أبلغت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أنه تم نقل 141 مواطنًا من دول أجنبية من منطقة خيرسون في أوكرانيا إلى مدينة أرميانسك في جمهورية القرم الروسية، وذلك بمساعدة القوات العسكرية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.
يشار إلى أن الإجلاء تم بناءً على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناءً على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.
وضمن العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون النقل الآمن، بواسطة حافلات، لمواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة.
وفي وقت سابق، قام العسكريون الروس بنقل 247 مواطنًا من دول أجنبية، من بينهم 38 طفلاً، إلى أراضي روسيا من منطقة خيرسون.
اقرأ أيضا - كم عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا وإلى أين ذهبوا؟
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
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