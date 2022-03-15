https://arabic.sputniknews.com/20220315/إجلاء-المواطنين-الأجانب-من-منطقة-خيرسون-إلى-القرم-1059920607.html

إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم

إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم

نظم العسكريون الروس عملية إجلاء آمنة للمواطنين الأجانب، من تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وحتى... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

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أبلغت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أنه تم نقل 141 مواطنًا من دول أجنبية من منطقة خيرسون في أوكرانيا إلى مدينة أرميانسك في جمهورية القرم الروسية، وذلك بمساعدة القوات العسكرية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية. يشار إلى أن الإجلاء تم بناءً على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناءً على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.وضمن العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون النقل الآمن، بواسطة حافلات، لمواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة.وفي وقت سابق، قام العسكريون الروس بنقل 247 مواطنًا من دول أجنبية، من بينهم 38 طفلاً، إلى أراضي روسيا من منطقة خيرسون.اقرأ أيضا - كم عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا وإلى أين ذهبوا؟

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