إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم
نظم العسكريون الروس عملية إجلاء آمنة للمواطنين الأجانب، من تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وحتى روسيا من منطقة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورحافلة لنقل اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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حافلة لنقل اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورأطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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أطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
أبلغت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أنه تم نقل 141 مواطنًا من دول أجنبية من منطقة خيرسون في أوكرانيا إلى مدينة أرميانسك في جمهورية القرم الروسية، وذلك بمساعدة القوات العسكرية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.
يشار إلى أن الإجلاء تم بناءً على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناءً على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.
وضمن العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون النقل الآمن، بواسطة حافلات، لمواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة.
وفي وقت سابق، قام العسكريون الروس بنقل 247 مواطنًا من دول أجنبية، من بينهم 38 طفلاً، إلى أراضي روسيا من منطقة خيرسون.