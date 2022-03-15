https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-تعلق-نظام-إعفاء-الأوكرانيين-من-التأشيرة--1059943886.html
إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة
إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة
علقت إسرائيل نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة وقبول اللاجئين، ردا على ذلك، وعد مكتب زيلينسكي بالرد "بحزم وسرعة" على أي خطوات "تضر بمصالح أوكرانيا". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
كما ورد على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في إسرائيل، فإن الوصول الآن إلى البلاد ورحلات الصعود على متن الطائرة تخضع لإذن مسبق من وزارة الشؤون الداخلية. وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين أيضا ملء طلب إلكتروني.بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حصة لـ 5000 مواطن أوكراني سيتمكنون من دخول إسرائيل، وقد تم استخدام جزء منها بالفعل.قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، إننا نعتبر تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة وإدخال نظام التصاريح الإلكترونية لوزارة الشؤون الداخلية لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل خطوة غير ودية وتحتاج إلى تصحيح فوري.أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأوكراني-لبحث-الوضع-في-كييف-1059940233.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة
تابعنا عبر
علقت إسرائيل نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة وقبول اللاجئين، ردا على ذلك، وعد مكتب زيلينسكي بالرد "بحزم وسرعة" على أي خطوات "تضر بمصالح أوكرانيا".
كما ورد على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في إسرائيل
، فإن الوصول الآن إلى البلاد ورحلات الصعود على متن الطائرة تخضع لإذن مسبق من وزارة الشؤون الداخلية. وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين أيضا ملء طلب إلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حصة لـ 5000 مواطن أوكراني سيتمكنون من دخول إسرائيل، وقد تم استخدام جزء منها بالفعل.
قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، إننا نعتبر تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة وإدخال نظام التصاريح الإلكترونية لوزارة الشؤون الداخلية لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل خطوة غير ودية وتحتاج إلى تصحيح فوري.
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي
، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.