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https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-تعلق-نظام-إعفاء-الأوكرانيين-من-التأشيرة--1059943886.html
إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة
إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة
علقت إسرائيل نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة وقبول اللاجئين، ردا على ذلك، وعد مكتب زيلينسكي بالرد "بحزم وسرعة" على أي خطوات "تضر بمصالح أوكرانيا". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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كما ورد على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في إسرائيل، فإن الوصول الآن إلى البلاد ورحلات الصعود على متن الطائرة تخضع لإذن مسبق من وزارة الشؤون الداخلية. وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين أيضا ملء طلب إلكتروني.بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حصة لـ 5000 مواطن أوكراني سيتمكنون من دخول إسرائيل، وقد تم استخدام جزء منها بالفعل.قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، إننا نعتبر تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة وإدخال نظام التصاريح الإلكترونية لوزارة الشؤون الداخلية لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل خطوة غير ودية وتحتاج إلى تصحيح فوري.أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأوكراني-لبحث-الوضع-في-كييف-1059940233.html
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العالم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

إسرائيل تعلق نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة

17:00 GMT 15.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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علقت إسرائيل نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة وقبول اللاجئين، ردا على ذلك، وعد مكتب زيلينسكي بالرد "بحزم وسرعة" على أي خطوات "تضر بمصالح أوكرانيا".
كما ورد على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في إسرائيل، فإن الوصول الآن إلى البلاد ورحلات الصعود على متن الطائرة تخضع لإذن مسبق من وزارة الشؤون الداخلية. وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين أيضا ملء طلب إلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حصة لـ 5000 مواطن أوكراني سيتمكنون من دخول إسرائيل، وقد تم استخدام جزء منها بالفعل.
قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، إننا نعتبر تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة وإدخال نظام التصاريح الإلكترونية لوزارة الشؤون الداخلية لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل خطوة غير ودية وتحتاج إلى تصحيح فوري.
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.
يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب يش عتيد/يوجد مستقبل، 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
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