https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-تعلن-تسجيل-إصابات-أولية-بالسلالة-الجديدة-دلتاكرون--1059914713.html
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات أولية بالسلالة الجديدة "دلتاكرون"
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات أولية بالسلالة الجديدة "دلتاكرون"
ظهرت حالات أولية لسلالة "دلتاكرون"، وهي نوع فرعي من فيروس كورونا، في تسلسل الجينوم داخل المختبرات الإسرائيلية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:55+0000
2022-03-15T07:55+0000
2022-03-15T07:55+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/18/1044171894_0:151:1000:714_1920x0_80_0_0_c04b981c05c6b6bdd8859d504b928fb4.jpg
وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الحديث يدور عن عدد قليل من الأشخاص القادمين من أوروبا وتم إجراء تحليلات تسلسل الجينوم لهم.وأضافت أن العلماء الإسرائيليين يجرون محاولات حاليا للوقوف على مدى خطورة السلالة التي تجمع بين الطفرات في متغير دلتا ومتغير أوميكرون لفيروس كورونا.وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن سلالة "دلتاكرون" ليست أكثر عنفا من السلالات السابقة، لأنها تحتوي على مكونات دلتا المعروفة التي يعمل عليها اللقاح، وكذلك مكونات أوميكرون.وقال مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا عين كارم"، بمدينة القدس البروفيسور درور ميفوراتش: "ما زلت لا أعرف ما إذا كان لدى الدلتاكرون القوة لتطوير موجة أكبر قد تظهر متغيرا جديدا. كل الاحتمالات قائمة".وتم اكتشاف السلالة "دلتاكرون" منذ نحو شهرين في أوروبا ولم تنتشر أو تصبح مهيمنة. ومع ذلك، لا تزال خصائصها قيد الدراسة في العالم.المقلق بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي هو انتشار متحور BA2، الذي يوجد في 50 إلى 60 في المئة من المرضى.وتسود المخاوف من أن الذين لم يتم تطعيمهم أو أولئك الذين تتلاشى مناعتهم بسبب مرور بضعة أشهر على آخر جرعة تلقوها، سوف يصابون بهذه السلالة، وفق القناة الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/اكتشاف-متحور-جديد-يجمع-بين-دلتا-وأوميكرون-في-قبرص-والعلماء-يدقون-ناقوس-الخطر-1055106714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104417/18/1044171894_0:58:1000:808_1920x0_80_0_0_6f2650f00ebd39c8a7b5898d5687d434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات أولية بالسلالة الجديدة "دلتاكرون"
تابعنا عبر
ظهرت حالات أولية لسلالة "دلتاكرون"، وهي نوع فرعي من فيروس كورونا، في تسلسل الجينوم داخل المختبرات الإسرائيلية.
وقالت قناة "كان
" الرسمية، إن الحديث يدور عن عدد قليل من الأشخاص القادمين من أوروبا وتم إجراء تحليلات تسلسل الجينوم لهم.
وأضافت أن العلماء الإسرائيليين يجرون محاولات حاليا للوقوف على مدى خطورة السلالة التي تجمع بين الطفرات في متغير دلتا ومتغير أوميكرون لفيروس كورونا.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن سلالة "دلتاكرون" ليست أكثر عنفا من السلالات السابقة، لأنها تحتوي على مكونات دلتا
المعروفة التي يعمل عليها اللقاح، وكذلك مكونات أوميكرون.
وقال مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا عين كارم"، بمدينة القدس البروفيسور درور ميفوراتش: "ما زلت لا أعرف ما إذا كان لدى الدلتاكرون القوة لتطوير موجة أكبر قد تظهر متغيرا جديدا. كل الاحتمالات قائمة".
وتم اكتشاف السلالة "دلتاكرون
" منذ نحو شهرين في أوروبا ولم تنتشر أو تصبح مهيمنة. ومع ذلك، لا تزال خصائصها قيد الدراسة في العالم.
المقلق بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي هو انتشار متحور BA2، الذي يوجد في 50 إلى 60 في المئة من المرضى.
وتسود المخاوف من أن الذين لم يتم تطعيمهم أو أولئك الذين تتلاشى مناعتهم بسبب مرور بضعة أشهر على آخر جرعة تلقوها، سوف يصابون بهذه السلالة، وفق القناة الإسرائيلية.