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https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-تقول-إن-هجوما-إلكترونيا-استهدف-مواقعها-الحكومية-1059911025.html
إسرائيل تقول إن هجوما إلكترونيا استهدف مواقعها الحكومية
إسرائيل تقول إن هجوما إلكترونيا استهدف مواقعها الحكومية
قالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت تعرضت لهجوم إلكتروني يوم الاثنين، لكن الخدمة استؤنفت بعد ذلك. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T02:50+0000
2022-03-15T02:50+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الهجوم الإلكتروني
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ووصفته وزارة الاتصالات بأنه "هجوم إلكتروني واسع النطاق". ولم تتهم أي جهة بتنفيذه.كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قد قالت في تقرير نشر العام الماضي، إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل.وفي بعض الحالات، يوجه المسؤولون أصابع الاتهام إلى إيران أو جماعات مدعومة من إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-تعطل-عدد-من-المواقع-الحكومية-الإسرائيلية-واشتباه-بحدوث-هجوم-سيبراني-1059904999.html
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أخبار إسرائيل اليوم, الهجوم الإلكتروني

إسرائيل تقول إن هجوما إلكترونيا استهدف مواقعها الحكومية

02:50 GMT 15.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / POOL
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قالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت تعرضت لهجوم إلكتروني يوم الاثنين، لكن الخدمة استؤنفت بعد ذلك.
ووصفته وزارة الاتصالات بأنه "هجوم إلكتروني واسع النطاق". ولم تتهم أي جهة بتنفيذه.
وقال موقع الخدمات والمعلومات الحكومية في وقت لاحق عبر تويتر، إن الهجوم منع الوصول إلى "عدد من المواقع منها مواقع حكومية" لكن الخدمة استؤنفت بالكامل، وفقا لرويترز.
كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قد قالت في تقرير نشر العام الماضي، إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل.
علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
إعلام: تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني
أمس, 18:48 GMT
وفي بعض الحالات، يوجه المسؤولون أصابع الاتهام إلى إيران أو جماعات مدعومة من إيران.
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