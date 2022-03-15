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إسرائيل... مقتل شاب برصاص الشرطة في مدينة رهط العربية
إسرائيل... مقتل شاب برصاص الشرطة في مدينة رهط العربية
قُتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة رهط العربية بالنقب جنوبي البلاد. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:29+0000
2022-03-15T06:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت الشرطة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، بأنه "خلال عملية قامت بها وحدات المستعربين من حرس الحدود لاعتقال مشتبه بهم في رهط، تم إطلاق النار على القوات، ورد المقاتلون بإطلاق النار وتحييد المشتبه به والاستيلاء على مسدسه. وأكد مختصون طبيون وفاته".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الشرطة قوله إن حياة عناصرها كانت مهددة، وأن المشتبه به الذي كان مسلحا شكل خطرا على حياتهم.وأضافت أن القتيل هو الشاب سند سالم الهربد يبلغ من العمر 27 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال.من جانبه، قال رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان إنه "يدين أنشطة الشرطة التي انتهت بهذه النتيجة المأساوية".وتابع: "نحن نؤيد جمع السلاح في المدينة لأن كل السكان يعانون منه ولكن يجب التصرف بحكمة وعدم إحداث استفزازات".ومضى بقوله: "نريد من الشرطة أن تعتقل الأشخاص الذين يحملون أسلحة غير مرخصة، لكن عملية التصفية هذا الصباح مدانة وأتمنى ألا تؤدي إلى اندلاع أعمال شغب. أخبرني السكان أن الشاب المقتول دخل إلى مكان الحادث ولم يشارك في إطلاق النار".وكانت مشاجرات قد اندلعت في المدينة الأسبوع الماضي بين عائلتين تخللها تبادل لإطلاق النار. وأعرب العديد من سكان المدينة عن غضبهم من الفلتان الأمني ودعوا الشرطة إلى التدخل، لكن بحسب سكان رهط لم يكن القتيل مرتبطا بهذا الصراع بين العائلتين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... مقتل شاب برصاص الشرطة في مدينة رهط العربية

06:29 GMT 15.03.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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قُتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة رهط العربية بالنقب جنوبي البلاد.
وأفادت الشرطة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، بأنه "خلال عملية قامت بها وحدات المستعربين من حرس الحدود لاعتقال مشتبه بهم في رهط، تم إطلاق النار على القوات، ورد المقاتلون بإطلاق النار وتحييد المشتبه به والاستيلاء على مسدسه. وأكد مختصون طبيون وفاته".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الشرطة قوله إن حياة عناصرها كانت مهددة، وأن المشتبه به الذي كان مسلحا شكل خطرا على حياتهم.
وأضافت أن القتيل هو الشاب سند سالم الهربد يبلغ من العمر 27 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال.
من جانبه، قال رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان إنه "يدين أنشطة الشرطة التي انتهت بهذه النتيجة المأساوية".
وتابع: "نحن نؤيد جمع السلاح في المدينة لأن كل السكان يعانون منه ولكن يجب التصرف بحكمة وعدم إحداث استفزازات".
ومضى بقوله: "نريد من الشرطة أن تعتقل الأشخاص الذين يحملون أسلحة غير مرخصة، لكن عملية التصفية هذا الصباح مدانة وأتمنى ألا تؤدي إلى اندلاع أعمال شغب. أخبرني السكان أن الشاب المقتول دخل إلى مكان الحادث ولم يشارك في إطلاق النار".
وكانت مشاجرات قد اندلعت في المدينة الأسبوع الماضي بين عائلتين تخللها تبادل لإطلاق النار. وأعرب العديد من سكان المدينة عن غضبهم من الفلتان الأمني ودعوا الشرطة إلى التدخل، لكن بحسب سكان رهط لم يكن القتيل مرتبطا بهذا الصراع بين العائلتين.
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