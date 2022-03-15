https://arabic.sputniknews.com/20220315/إعلام-منتدى-اقتصادي-في-تل-أبيب-يجمع-250-رجل-أعمال-مغربي-وإسرائيلي-1059938592.html

إعلام: منتدى اقتصادي في تل أبيب يجمع 250 رجل أعمال مغربي وإسرائيلي

إعلام: منتدى اقتصادي في تل أبيب يجمع 250 رجل أعمال مغربي وإسرائيلي

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء، انطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي الإسرائيلي، في تل أبيب، بمشاركة 250 رئيس مقاولة من البلدين. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T15:37+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، يشارك في المنتدى، بالتنسيق مع رجال أعمال مغاربة، في تجمع يزيد عن 250 رجل أعمال مغربي وإسرائيلي معا.وذكر الاتحاد المغربي أن وفد بلاده اطلع على فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، فضلا عن توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيرتها الإسرائيلية في مجالات اقتصادية مختلفة.تأتي زيارة الوفد المغربي، التي تستمر مدة 3 أيام في إسرائيل، تكملة للزيارات المتوالية بين وفدي الطرفين من أجل التوقيع على اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة بعد زيارة مهمة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى المملكة المغربية في شهر فبراير/شباط الماضي.ويشار إلى أن وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وصل، الأحد الماضي، إلى مطار بن غوريون قادما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على متن أول رحلة للخطوط الجوية المغربية بين البلدين.ويذكر أن الخطوط الملكية المغربية قد دشنت، الأحد الماضي، خط رحلات الدار البيضاء - تل أبيب، وهي أول رحلة جوية في هذا الخط، منذ عودة العلاقات بين المملكة وإسرائيل.وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات، أسبوعيا، ليرتفع إلى 5 رحلات أسبوعية، على أن تتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء إلى تل أبيب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/المملكة-المغربية-تدشن-أول-خط-جوي-مباشر-مع-إسرائيل-الدار-البيضاء-ـ-تل-أبيب-1059854972.html

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