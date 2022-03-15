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https://arabic.sputniknews.com/20220315/إعلام-وفد-سعودي-رفيع-المستوى-يزور-فرنسا-لتنسيق-المواقف-تجاه-لبنان-1059920481.html
إعلام: وفد سعودي رفيع المستوى يزور فرنسا لتنسيق المواقف تجاه لبنان
إعلام: وفد سعودي رفيع المستوى يزور فرنسا لتنسيق المواقف تجاه لبنان
قالت تقارير إعلامية إن وفدا سعوديا رفيع المستوى زار فرنسا من أجل تنسيق المواقف تجاه الأزمة اللبنانية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:28+0000
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ووفقا لموقع الجديد اللبناني، فإن الوفد السعودي رفيع المستوى يرأسه المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، مؤكدا أن هدف الزيارة هو "تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني".وقالت التقارير إن الوفد قد التقى في قصر الإليزيه مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.وحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، فإن "الدعم السعودي الفرنسي سيسهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية بها، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية".
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أخبار لبنان, أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم

إعلام: وفد سعودي رفيع المستوى يزور فرنسا لتنسيق المواقف تجاه لبنان

10:28 GMT 15.03.2022
© REUTERS / POOLمحمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون
محمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / POOL
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قالت تقارير إعلامية إن وفدا سعوديا رفيع المستوى زار فرنسا من أجل تنسيق المواقف تجاه الأزمة اللبنانية.
ووفقا لموقع الجديد اللبناني، فإن الوفد السعودي رفيع المستوى يرأسه المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، مؤكدا أن هدف الزيارة هو "تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني".
وقالت التقارير إن الوفد قد التقى في قصر الإليزيه مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.

يشار إلى أن اللقاءات السعودية الفرنسية بخصوص الشأن اللبناني تعددت في الآونة الأخيرة، حيث التقى وزيرا خارجيتي فرنسا والسعودية جان إيف لودريان وفيصل بن فرحان في أواخر فبراير/ شباط الماضي، واتفقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، فإن "الدعم السعودي الفرنسي سيسهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية بها، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية".
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