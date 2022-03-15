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https://arabic.sputniknews.com/20220315/إيران-تؤكد-علمها-بنقاط-تجسس-إسرائيل-في-العراق-وتكشف-عما-حدث-قبل-الضربة-الصاروخية-1059924257.html
إيران تؤكد علمها بنقاط تجسس إسرائيل في العراق وتكشف عما حدث قبل الضربة الصاروخية
إيران تؤكد علمها بنقاط تجسس إسرائيل في العراق وتكشف عما حدث قبل الضربة الصاروخية
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران حذرت المسؤولين العراقيين مرارا، من أنها لن تقبل أن يكون العراق مركزا لتهديد أمنها ومصالحها. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:39+0000
2022-03-15T11:39+0000
إيران
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وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لا نقبل أبدا أن تتحول إحدى دول الجوار لمركز للتآمر على بلادنا وإرسال الإرهابيين" خاصة دولة جارة لديها علاقات عميقة مع إيران، مضيفا أن إسرائيل قامت بزعزعة أمن إيران من الأراضي العراقية مرات عديدة.وأضاف خطيب زادة "على الكيان الصهيوني أن يدرك جيداً أننا نعلم جيداً نقاط تجسسه، وإعلاننا عن هذه النقاط هو تحذير واضح له".وتابع "الحكومة المركزية في العراق مسؤولة ألا تكون الأراضي العراقية مصدر تهديد لإيران، هناك أوكار تجسس للكيان الصهيوني في الأراضي العراقية، وتم تجاهل تحذيراتنا ولهذا قمنا بهجوم مسؤول على أحد مراكز التجسس الإسرائيلية داخل الأراضي العراقية".وتابع المتحدث باسم الخارجية "أرسلنا رسائل رسمية ودبلوماسية عبر مختلف القنوات لكن تم تجاهلها. عبرنا عن قلقنا أكثر من مرة من نشاط الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان. نأمل أن يكون الطرف الآخر استلم رسالة هذا الهجوم".وتبنى الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.وفي هذا السياق، نشرت الصحفية في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فارناز فصيحي، عبر حسابها على "تويتر" تغريدة أشارت فيها إالى أنّ مسؤولًا أمريكيًا رفيع المستوى أبلغ زميلها إريك شميت، أن المبنى الذي دكّته الصواريخ الباليستية في أربيل يستخدم كمنشأة تدريب "إسرائيلية".وأضاف المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه أنّ "الحرس الثوري لم يستهدف القنصلية الأمريكية القريبة من المبنى لكنه لا يمانع ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مسؤول-أمريكي-المبنى-الذي-هاجمه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-قاعدة-تدريب-إسرائيلية-1059913379.html
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إيران-تعلن-تأسيس-قيادة-الحرس-الثوري-النووي-للمرة-الأولى-بعد-ساعات-من-إحباط-مخطط-إسرائيلي-1059912126.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تؤكد علمها بنقاط تجسس إسرائيل في العراق وتكشف عما حدث قبل الضربة الصاروخية

11:39 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران حذرت المسؤولين العراقيين مرارا، من أنها لن تقبل أن يكون العراق مركزا لتهديد أمنها ومصالحها.
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لا نقبل أبدا أن تتحول إحدى دول الجوار لمركز للتآمر على بلادنا وإرسال الإرهابيين" خاصة دولة جارة لديها علاقات عميقة مع إيران، مضيفا أن إسرائيل قامت بزعزعة أمن إيران من الأراضي العراقية مرات عديدة.
وأضاف خطيب زادة "على الكيان الصهيوني أن يدرك جيداً أننا نعلم جيداً نقاط تجسسه، وإعلاننا عن هذه النقاط هو تحذير واضح له".
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
مسؤول أمريكي: المبنى الذي هاجمه الحرس الثوري الإيراني في أربيل قاعدة تدريب إسرائيلية
07:24 GMT
وتابع "الحكومة المركزية في العراق مسؤولة ألا تكون الأراضي العراقية مصدر تهديد لإيران، هناك أوكار تجسس للكيان الصهيوني في الأراضي العراقية، وتم تجاهل تحذيراتنا ولهذا قمنا بهجوم مسؤول على أحد مراكز التجسس الإسرائيلية داخل الأراضي العراقية".
وتابع المتحدث باسم الخارجية "أرسلنا رسائل رسمية ودبلوماسية عبر مختلف القنوات لكن تم تجاهلها. عبرنا عن قلقنا أكثر من مرة من نشاط الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان. نأمل أن يكون الطرف الآخر استلم رسالة هذا الهجوم".
وتبنى الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
إيران تعلن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الأولى بعد ساعات من "إحباط مخطط إسرائيلي"
06:18 GMT
ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.
وفي هذا السياق، نشرت الصحفية في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فارناز فصيحي، عبر حسابها على "تويتر" تغريدة أشارت فيها إالى أنّ مسؤولًا أمريكيًا رفيع المستوى أبلغ زميلها إريك شميت، أن المبنى الذي دكّته الصواريخ الباليستية في أربيل يستخدم كمنشأة تدريب "إسرائيلية".
وأضاف المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه أنّ "الحرس الثوري لم يستهدف القنصلية الأمريكية القريبة من المبنى لكنه لا يمانع ذلك".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:32 GMT
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