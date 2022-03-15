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استثمارات جديدة وفرص عمل.. فوائد إطلاق السعودية لاستراتيجية صندوق التنمية الوطني

استثمارات جديدة وفرص عمل.. فوائد إطلاق السعودية لاستراتيجية صندوق التنمية الوطني

"تعزيز التنمية المستدامة، خلق استثمارات جديدة وفرص عمل للسعوديين"، هكذا وجد المراقبون أهمية الاستراتيجية الجديدة لصندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T21:49+0000

2022-03-15T21:49+0000

2022-03-15T21:49+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأطلق الأمير محمد بن سلمان استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وفقا للعربية.وقال بن سلمان: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م."كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م".استثمارات وفرص عملاعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضم مجموعة من الركائز بدءا من تأسيس صندوق التنمية الوطني بتوجيه من ولي العهد، نظراً لما يستشرفه لمستقبل الاقتصاد الوطني، كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتوحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.وتابع: "يهدف صندوق التنمية الوطني لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل، من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم الصندوق أيضاً في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط من خلال استمرار التمويل التنموي ورفع الكفاءة على المدى الطويل وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي مستفيدا من تحول الصندوق لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة هي الأكبر في العالم، وهذا كله يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030".ويرى المغلوث أن استراتيجية الصندوق جاءت لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بضخ ما يزيد على 570 مليار ريال لتنمية المشاريع وتحسين جودة الحياة عبر تمكين القطاع الخاص من المشاركة الإيجابية في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي بحلول 2030 وانعكاسات تلك الإيجابية على خلق الاستثمارات وفرص العمل للسعوديين.تنمية مستدامةبدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية صندوق التنمية الوطني، يأتي لتعزيز التنمية السياسية التي تعيشها المملكة منذ 6 سنوات، عند إطلاق الرؤية السعودية 2030، والتي تعتمد على 3 محاور أساسية (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح).ويرى العنزي أن مبادرة صندوق التنمية الوطني الجديد تأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعيش المملكة في متغيرات وفي ظل رؤية 2030 وتحتاج إلى ما يطلق عليه التنمية المستدامة بمفهومها العالمي والحديث، وهو مفهوم اقتصادي واجتماعي وبيئي، ويقصد به إعطاء الجيل الحالي حقه من دون اقتراض، أو انتقاص من حق الأجيال القادمة.وتابع: "يأتي الصندوق لإشباع حاجة الأجيال الحالية في جميع مجالات الحياة على هذه المرتكزات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويأتتي الصندوق لدعم جميع مشاريع الدولة لضمان استمرارها بشكل إيجابي ومخطط له بحيث تكون دعمًا مستمرًا للاستفادة من موارد الهيئات والوزارات واستمرارية الشراكة بما يحقق الأهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع المشروع العالمي لأهداف الأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بهدف المشاركة".وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال، وفقا للعربية.

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أخبار السعودية اليوم