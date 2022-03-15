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الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة
الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة
حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لأجواء شديدة البرودة ليلا بسبب استمرار الانخفاض في درجات الحرارة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:19+0000
2022-03-15T17:19+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن موجة البرودة التي تشهدها البلاد تكون شديدة البرودة ليلا على جميع الأنحاء وخاصة على القاهرة والوجه البحري والمناطق الساحلية والصعيد ووسط سيناء.ولفت خبراء الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار في بعض المناطق الساحلية حيث تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الباردة التي تكون شمالية غربية الباردة وتمتد لجميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/نصائح-بسيطة-لعلاج-تأثير-تقلبات-الطقس-على-صحة-الأشخاص-1059843775.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة

17:19 GMT 15.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لأجواء شديدة البرودة ليلا بسبب استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن موجة البرودة التي تشهدها البلاد تكون شديدة البرودة ليلا على جميع الأنحاء وخاصة على القاهرة والوجه البحري والمناطق الساحلية والصعيد ووسط سيناء.
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
نصائح بسيطة لعلاج تأثير تقلبات الطقس على صحة الأشخاص
13 مارس, 13:26 GMT
ولفت خبراء الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار في بعض المناطق الساحلية حيث تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الباردة التي تكون شمالية غربية الباردة وتمتد لجميع أنحاء البلاد.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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