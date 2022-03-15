https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ليلة-شديدة-البرودة-1059944794.html
الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة
الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة
حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لأجواء شديدة البرودة ليلا بسبب استمرار الانخفاض في درجات الحرارة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:19+0000
2022-03-15T17:19+0000
2022-03-15T17:19+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن موجة البرودة التي تشهدها البلاد تكون شديدة البرودة ليلا على جميع الأنحاء وخاصة على القاهرة والوجه البحري والمناطق الساحلية والصعيد ووسط سيناء.ولفت خبراء الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار في بعض المناطق الساحلية حيث تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الباردة التي تكون شمالية غربية الباردة وتمتد لجميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/نصائح-بسيطة-لعلاج-تأثير-تقلبات-الطقس-على-صحة-الأشخاص-1059843775.html
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منوعات, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لأجواء شديدة البرودة ليلا بسبب استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن موجة البرودة
التي تشهدها البلاد تكون شديدة البرودة
ليلا على جميع الأنحاء وخاصة على القاهرة والوجه البحري والمناطق الساحلية والصعيد ووسط سيناء.
ولفت خبراء الأرصاد
إلى استمرار سقوط الأمطار في بعض المناطق الساحلية حيث تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح
الباردة التي تكون شمالية غربية الباردة وتمتد لجميع أنحاء البلاد.