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https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأسهم-الأوروبية-تتراجع-متأثرة-بارتفاع-إصابات-كورونا-في-الصين-1059918852.html
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بارتفاع إصابات كورونا في الصين
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بارتفاع إصابات كورونا في الصين
تراجعت الأسهم الأوروبية مع تأثر شركات النفط والتعدين بارتفاع إصابات كورونا في الصين مرة أخرى. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:51+0000
2022-03-15T09:51+0000
انخفاض الأسهم
بورصة لندن
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وفقا لـ"رويترز"، فقد تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية، وذلك جراء القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.وقد زاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم.وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5%، وهبطت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أحد أكبر المستهلكين.وتراجع سهم متاجر "إتش آند إم" السويدية 3.2% بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متمشيا مع التوقعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ماذا-فعل-الخوف-بالأسهم-الأوروبية-وكيف-تأثر-اليورو-ببيان-الدفاع-الروسية-1058578252.html
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انخفاض الأسهم, بورصة لندن

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بارتفاع إصابات كورونا في الصين

09:51 GMT 15.03.2022
© REUTERS / NEIL HALLبورصة لندن
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / NEIL HALL
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تراجعت الأسهم الأوروبية مع تأثر شركات النفط والتعدين بارتفاع إصابات كورونا في الصين مرة أخرى.
وفقا لـ"رويترز"، فقد تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية، وذلك جراء القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
ماذا فعل الخوف بالأسهم الأوروبية... وكيف تأثر اليورو ببيان الدفاع الروسية
15 فبراير, 10:20 GMT
وقد زاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4 و3.2%.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5%، وهبطت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أحد أكبر المستهلكين.
وتراجع سهم متاجر "إتش آند إم" السويدية 3.2% بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متمشيا مع التوقعات.
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