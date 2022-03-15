https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأقمار-الصناعية-تظهر-توقف-تدفق-المياه-من-أعلى-الممر-الأوسط-لسد-النهضة-ماذا-يعني-ذلك؟-1059946364.html

الأقمار الصناعية تظهر توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة... ماذا يعني ذلك؟

الأقمار الصناعية تظهر توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة... ماذا يعني ذلك؟

أظهرت صور الأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T18:24+0000

2022-03-15T18:24+0000

2022-03-15T18:24+0000

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وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، عبر حسابه في فيسبوك، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم 15 مارس/آذار 2022، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة كما كان متوقعاً. وأضاف أن "إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف بسد النهضة، السبت الماضي 12 مارس 2022، بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أُعلن تشغيله 20 فبراير الماضي، في إمرار المياه الزائدة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، خلال تلك الفترة، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن".وأوضح أن "تصريف تلك البوابات حوالي 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 متر فوق سطح البحر)، حيث يظهر تدفق المياه من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما تظهر أيضا عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال".ووفقا لشراقي، فإن العمل فوق الممر الأوسط قد يبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن توقفت المياه.كما أشار إلى أن أن تعلية المتر الواحد شاملة الجانبين والممر الأوسط تتطلب 60 ألف متر مكعب خرسانة.وذكر أن باقي على بدء الفيضان ثلاثة أشهر ونصف، كل متر يتم رفعه بطول حوالى 1000 متر سوف يخزن نصف مليار متر مكعب، مضيفا أن التعلية عند المستوى الحالى على الجانبين يصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف.يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبيي السد.وذكر أن باقي على بدء الفيضان ثلاثة أشهر ونصف الشهر، كل متر يتم رفعه بطول حوالي 1000 متر سوف يخزن نصف مليار متر مكعب، مضيفا أن التعلية عند المستوى الحالي على الجانبين يصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف.

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مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة