https://arabic.sputniknews.com/20220315/الإحصاء-المصرية-ترصد-انخفاض-قيمة-العجز-في-الميزان-التجاري-خلال-شهر-ديسمبر-1059927140.html
الإحصاء المصرية ترصد انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر
الإحصاء المصرية ترصد انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بقيمة 21.6%. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
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مصر
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وبحسب النشرة الشهرية للجهاز، الصادرة اليوم الثلاثاء، بشأن بيانات التجارة الخارجية، بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 21.6%.ولفت بيان الجهاز إلى أن من أهم المؤشرات، أنه "ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 45.3% حيث بلغت 4.32 مليار دولار خلال شهـر ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق".ولفت البيان إلى ارتفاع "قيمة الواردات بنسبة 11.3% حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق"، مشيرا إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع منها منتجات البترول.ورصد البيان انخفاض قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الإحصاء المصرية ترصد انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بقيمة 21.6%.
وبحسب النشرة الشهرية للجهاز، الصادرة اليوم الثلاثاء، بشأن بيانات التجارة الخارجية، بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 21.6%.
ولفت بيان الجهاز إلى أن من أهم المؤشرات، أنه "ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 45.3% حيث بلغت 4.32 مليار دولار خلال شهـر ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق".
وأشار إلى أنه "يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق".
ولفت البيان إلى ارتفاع "قيمة الواردات بنسبة 11.3% حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق"، مشيرا إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع منها منتجات البترول.
ورصد البيان انخفاض قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح.