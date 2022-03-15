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الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط
الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط
نفذت مجموعة طبية بقيادة جراح أعصاب إماراتي في أبو ظبي، أول جراحة ناجحة من نوعها في العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط، مستعينة بروبوت. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:28+0000
2022-03-15T20:28+0000
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علوم
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نفذت العملية مجموعة "ياس كلينك" بقيادة الطبيب عبد السلام أبو بكر البلوشي، وهو زميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، وبالشراكة مع شركة "غلوبس ميديكال" الأمريكية المطورة لعمليات زراعة العمود الفقري وجراحة العظام والمعدات الجراحية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"."ياس كلينك" هي شبكة للرعاية الصحية تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وتركز على البحث العلمي، بهدف ضمان حصول المرضى داخل الإمارات وخارجها على أفضل خدمة صحية ممكنة.وعلق البلوشي على الجراحة: "في الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحي الأعصاب الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت، والآن تنضم الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري الروبوتية".وأضاف: "في المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزا للسياحة العلاجية، من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينك".خلال العملية، استعانت "ياس كلينك" بتقنية "إكسيلسيوس جي بي إس" التي طورتها "غلوبس ميديكال"، والمصممة لتحسين دقة العمليات الجراحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى باستخدام الروبوتات ونظام الملاحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/وفاة-أول-مريض-خضع-لعملية-زرع-قلب-خنزير-1059735999.html
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منوعات, علوم

الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط

20:28 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورروبوت بشري من نوع Robo-C في ورشة شركة "بروموبوت" (Promobot) في بيرم، روسيا. 15 أكتوبر 2021
روبوت بشري من نوع Robo-C في ورشة شركة بروموبوت (Promobot) في بيرم، روسيا. 15 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نفذت مجموعة طبية بقيادة جراح أعصاب إماراتي في أبو ظبي، أول جراحة ناجحة من نوعها في العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط، مستعينة بروبوت.
نفذت العملية مجموعة "ياس كلينك" بقيادة الطبيب عبد السلام أبو بكر البلوشي، وهو زميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، وبالشراكة مع شركة "غلوبس ميديكال" الأمريكية المطورة لعمليات زراعة العمود الفقري وجراحة العظام والمعدات الجراحية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
"ياس كلينك" هي شبكة للرعاية الصحية تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وتركز على البحث العلمي، بهدف ضمان حصول المرضى داخل الإمارات وخارجها على أفضل خدمة صحية ممكنة.
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وعلق البلوشي على الجراحة: "في الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحي الأعصاب الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت، والآن تنضم الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري الروبوتية".
وأضاف: "في المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزا للسياحة العلاجية، من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينك".
خلال العملية، استعانت "ياس كلينك" بتقنية "إكسيلسيوس جي بي إس" التي طورتها "غلوبس ميديكال"، والمصممة لتحسين دقة العمليات الجراحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى باستخدام الروبوتات ونظام الملاحة.
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