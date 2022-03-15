https://arabic.sputniknews.com/20220315/الإمارات-تنفذ-أول-جراحة-عمود-فقري-باستخدام-الروبوت-في-الشرق-الأوسط-1059950448.html
الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط
الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط
نفذت مجموعة طبية بقيادة جراح أعصاب إماراتي في أبو ظبي، أول جراحة ناجحة من نوعها في العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط، مستعينة بروبوت. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:28+0000
2022-03-15T20:28+0000
2022-03-15T20:28+0000
منوعات
علوم
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نفذت العملية مجموعة "ياس كلينك" بقيادة الطبيب عبد السلام أبو بكر البلوشي، وهو زميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، وبالشراكة مع شركة "غلوبس ميديكال" الأمريكية المطورة لعمليات زراعة العمود الفقري وجراحة العظام والمعدات الجراحية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"."ياس كلينك" هي شبكة للرعاية الصحية تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وتركز على البحث العلمي، بهدف ضمان حصول المرضى داخل الإمارات وخارجها على أفضل خدمة صحية ممكنة.وعلق البلوشي على الجراحة: "في الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحي الأعصاب الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت، والآن تنضم الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري الروبوتية".وأضاف: "في المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزا للسياحة العلاجية، من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينك".خلال العملية، استعانت "ياس كلينك" بتقنية "إكسيلسيوس جي بي إس" التي طورتها "غلوبس ميديكال"، والمصممة لتحسين دقة العمليات الجراحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى باستخدام الروبوتات ونظام الملاحة.
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منوعات, علوم
الإمارات تنفذ أول جراحة عمود فقري باستخدام الروبوت في الشرق الأوسط
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نفذت مجموعة طبية بقيادة جراح أعصاب إماراتي في أبو ظبي، أول جراحة ناجحة من نوعها في العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط، مستعينة بروبوت.
نفذت العملية مجموعة "ياس كلينك" بقيادة الطبيب عبد السلام أبو بكر البلوشي، وهو زميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، وبالشراكة مع شركة "غلوبس ميديكال" الأمريكية المطورة لعمليات زراعة العمود الفقري
وجراحة العظام والمعدات الجراحية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
"ياس كلينك" هي شبكة للرعاية الصحية تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وتركز على البحث العلمي، بهدف ضمان حصول المرضى داخل الإمارات وخارجها على أفضل خدمة صحية ممكنة.
وعلق البلوشي على الجراحة: "في الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحي الأعصاب
الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت، والآن تنضم الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري الروبوتية".
وأضاف: "في المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزا للسياحة العلاجية، من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينك".
خلال العملية، استعانت "ياس كلينك" بتقنية "إكسيلسيوس جي بي إس" التي طورتها "غلوبس ميديكال"، والمصممة لتحسين دقة العمليات الجراحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى باستخدام الروبوتات
ونظام الملاحة.