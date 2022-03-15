https://arabic.sputniknews.com/20220315/البرلمان-العراقي-يحدد-جلسة-26-مارس-لانتخاب-رئيس-جديد-للبلاد-1059941677.html
البرلمان العراقي يحدد جلسة 26 مارس لانتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان العراقي يحدد جلسة 26 مارس لانتخاب رئيس جديد للبلاد
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:31+0000
2022-03-15T16:31+0000
2022-03-15T16:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس/ آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".وأعلن مجلس النواب، اليوم أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".وبحسب الأمانة العامة للمجلس تم "استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وتم استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي يحدد جلسة 26 مارس لانتخاب رئيس جديد للبلاد
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"
، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس/ آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلن مجلس النواب، اليوم أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".
وبحسب الأمانة العامة للمجلس تم "استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وتم استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".