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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-الروسي-يقوم-بإجلاء-أكثر-من-1500-أجنبي-إلى-شبه-جزيرة-القرم-من-أوكرانيا-1059926947.html
الجيش الروسي يقوم بإجلاء أكثر من 1500 أجنبي إلى شبه جزيرة القرم من أوكرانيا
الجيش الروسي يقوم بإجلاء أكثر من 1500 أجنبي إلى شبه جزيرة القرم من أوكرانيا
نقل الجنود الروس أكثر من 1500 شخصا من أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم في الأيام الأخيرة، 80% منهم من مواطني أوكرانيا و 260 مواطنا من دول أخرى. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:24+0000
2022-03-15T12:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، الممثل الدائم للجمهورية لدى الرئاسة الروسية، غورغي مرادوف، على قناته في "تيلغرام": "تواصل سلطات جمهورية القرم العمل الجاد لضمان الاستقبال المناسب للمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من جنوب أوكرانيا إلى أراضي الجمهورية. وفي الأيام الأخيرة فقط ، نقل جيشنا أكثر من 1500 أجنبي إلى شبه جزيرة القرم، معظمهم 80% من مواطني أوكرانيا و260 مواطنا من دول أخرى. ومن بين الذين غادروا المناطق الخطرة مواطنون من تركيا ومصر ولبنان والهند وفيتنام وأذربيجان ودول أخرى".يُذكر أنه تم استقبالهم في شبه جزيرة القرم ومساعدتهم في حل قضايا الهجرة ومغادرة مواطني البلدان الأخرى إلى أوطانهم.وجاء في الرسالة: "إنهم يعربون عن امتنانهم للجيش الروسي لإنقاذهم، ولسلطات القرم لمساعدتهم في الإجلاء، ويخبرون ما يحدث في المدن التي يتولى فيها القوميون والمتطرفون زمام الأمور".في وقت سابق، نظم القطار المدرع للمنطقة العسكرية الجنوبية تسليم 247 مواطنا أجنبيا إلى شبه جزيرة القرم، من بينهم 38 طفلا، بالإضافة إلى 140 مواطناً من دول مختلفة بالحافلة إلى مدينة آرميانسك القرم.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إجلاء-المواطنين-الأجانب-من-منطقة-خيرسون-إلى-القرم-1059920607.html
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روسيا

الجيش الروسي يقوم بإجلاء أكثر من 1500 أجنبي إلى شبه جزيرة القرم من أوكرانيا

12:24 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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نقل الجنود الروس أكثر من 1500 شخصا من أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم في الأيام الأخيرة، 80% منهم من مواطني أوكرانيا و 260 مواطنا من دول أخرى.
وكتب نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، الممثل الدائم للجمهورية لدى الرئاسة الروسية، غورغي مرادوف، على قناته في "تيلغرام": "تواصل سلطات جمهورية القرم العمل الجاد لضمان الاستقبال المناسب للمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من جنوب أوكرانيا إلى أراضي الجمهورية. وفي الأيام الأخيرة فقط ، نقل جيشنا أكثر من 1500 أجنبي إلى شبه جزيرة القرم، معظمهم 80% من مواطني أوكرانيا و260 مواطنا من دول أخرى. ومن بين الذين غادروا المناطق الخطرة مواطنون من تركيا ومصر ولبنان والهند وفيتنام وأذربيجان ودول أخرى".
يُذكر أنه تم استقبالهم في شبه جزيرة القرم ومساعدتهم في حل قضايا الهجرة ومغادرة مواطني البلدان الأخرى إلى أوطانهم.
وجاء في الرسالة: "إنهم يعربون عن امتنانهم للجيش الروسي لإنقاذهم، ولسلطات القرم لمساعدتهم في الإجلاء، ويخبرون ما يحدث في المدن التي يتولى فيها القوميون والمتطرفون زمام الأمور".
في وقت سابق، نظم القطار المدرع للمنطقة العسكرية الجنوبية تسليم 247 مواطنا أجنبيا إلى شبه جزيرة القرم، من بينهم 38 طفلا، بالإضافة إلى 140 مواطناً من دول مختلفة بالحافلة إلى مدينة آرميانسك القرم.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة خيرسون إلى القرم
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:32 GMT
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