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https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-الليبي-ندعم-تسلم-حكومة-باشاغا-الحكم-لأنها-الشرعية-1059933405.html
الجيش الليبي: ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأنها الشرعية
الجيش الليبي: ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأنها الشرعية
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن الجيش الليبي لا يتدخل في السياسية، لكنه يدعم تسلم حكومة فتحي باشاغا، التي انتخبت من... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:23+0000
2022-03-15T14:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ونحن كعسكريين لا نتدخل في السياسية لأن قضيتنا الآن هي بناء جيش قوي يحافظ على سيادة البلد".وحول احتمالية تدخل الجيش لتسليم حكومة باشاغا أو دعم حكومة الدبيبة، قال المحجوب: "لا أعتقد أنه سيطلب منا الآن ذلك، وإن حصل ذلك فسنراه في وقته، وهذه المسائل تعود لقيادة الجيش، فنحن لسنا مجموعات مسلحة وهذه الأمور تتخذ على مستوى قيادة الجيش وهي من تقرر".كما أكد المحجوب أن "وضع وجود حكومتين في ليبيا هو وضع مؤقت، ولن يستمر"، مشيرا إلى أنه يجري التحضير للانتخابات.وقال إن "وجود حكومتين وضع مؤقت ولن يستمر، وهناك عمل للذهاب إلى الانتخابات، لأن مشكلة ليبيا هي مسألة الانتخابات".وأضاف المحجوب: "للأسف حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكليفها لم تكن حكومة وحدة وطنية، ولم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها، والآن هناك فرصة لحكومة أخرى يعتقد الليبيون أنها أفضل، لأن حكومة الدبيبة هي الحكومة التي أفشلت الانتخابات".وأكد المحجوب: "لابد من وجود حكومة تهيئ للانتخابات، ثم بعد ذلك إجراء انتخابات عاجلة، أما وجود حكومة تنافس في الانتخابات مثل حكومة عبد الحميد الدبيبة، فهذه المسألة صعبة".يذكر أن البرلمان الليبي كان قد صوّت في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمةً البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرًا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/نورلاند-لا-خطط-أمريكية-للتمديد-لحكومة-الدبيبة-وهناك-إلحاح-للذهاب-لانتخابات-ليبية-في-أسرع-وقت-1059915898.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الجيش الليبي: ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأنها الشرعية

14:23 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن الجيش الليبي لا يتدخل في السياسية، لكنه يدعم تسلم حكومة فتحي باشاغا، التي انتخبت من مجلس النواب الليبي، الحكم لأنها الحكومة الشرعية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ونحن كعسكريين لا نتدخل في السياسية لأن قضيتنا الآن هي بناء جيش قوي يحافظ على سيادة البلد".
وحول احتمالية تدخل الجيش لتسليم حكومة باشاغا أو دعم حكومة الدبيبة، قال المحجوب: "لا أعتقد أنه سيطلب منا الآن ذلك، وإن حصل ذلك فسنراه في وقته، وهذه المسائل تعود لقيادة الجيش، فنحن لسنا مجموعات مسلحة وهذه الأمور تتخذ على مستوى قيادة الجيش وهي من تقرر".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الليبي يدعم تسلم حكومة باشاغا الحكم، قال المحجوب: "طبعا نحن ندعم الشرعية، وهذه مسألة لا نقاش بها".

كما أكد المحجوب أن "وضع وجود حكومتين في ليبيا هو وضع مؤقت، ولن يستمر"، مشيرا إلى أنه يجري التحضير للانتخابات.
وقال إن "وجود حكومتين وضع مؤقت ولن يستمر، وهناك عمل للذهاب إلى الانتخابات، لأن مشكلة ليبيا هي مسألة الانتخابات".
وأضاف المحجوب: "للأسف حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكليفها لم تكن حكومة وحدة وطنية، ولم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها، والآن هناك فرصة لحكومة أخرى يعتقد الليبيون أنها أفضل، لأن حكومة الدبيبة هي الحكومة التي أفشلت الانتخابات".
وأكد المحجوب: "لابد من وجود حكومة تهيئ للانتخابات، ثم بعد ذلك إجراء انتخابات عاجلة، أما وجود حكومة تنافس في الانتخابات مثل حكومة عبد الحميد الدبيبة، فهذه المسألة صعبة".
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
نورلاند: لا خطط أمريكية للتمديد لحكومة الدبيبة وهناك إلحاح لإجراء انتخابات ليبية في أسرع وقت
08:25 GMT
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد صوّت في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمةً البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرًا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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