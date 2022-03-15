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https://arabic.sputniknews.com/20220315/الحرس-الثوري-الإيراني-يعزز-قوته-البحرية-بمعدات-ومنظومات-صاروخية-بعضها-لأول-مرة-صور-1059926035.html
الحرس الثوري الإيراني يعزز قوته البحرية بمعدات ومنظومات صاروخية بعضها لأول مرة... صور
الحرس الثوري الإيراني يعزز قوته البحرية بمعدات ومنظومات صاروخية بعضها لأول مرة... صور
كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "معدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص فريدة". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:10+0000
2022-03-15T12:10+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس، بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملياتية خاصة إلى المنظمة القتالية للقوة البحرية".وحسب الوكالة الإيرانية، "من الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، هي الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها إلى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ".كما تتميز المنظومات الصاروخية الجديدة بزيادة المدى، وبصواريخ ذات قابلية المناورة يصعب رصدها في الحروب الإلكترونية، إضافة إلى ازدياد قوتها التفجيرية والتدميرية قياسا بالمنظومات السابقة، وفقا للوكالة الإيرانية.وأضافت أنه "تم لأول مرة ضم غواصات ذكية إلى البحرية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام".أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين والأعداء".وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.
أخبار إيران
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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يعزز قوته البحرية بمعدات ومنظومات صاروخية بعضها لأول مرة... صور

12:10 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "معدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص فريدة".
وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس، بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملياتية خاصة إلى المنظمة القتالية للقوة البحرية".
وحسب الوكالة الإيرانية، "من الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، هي الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها إلى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ".
كما تتميز المنظومات الصاروخية الجديدة بزيادة المدى، وبصواريخ ذات قابلية المناورة يصعب رصدها في الحروب الإلكترونية، إضافة إلى ازدياد قوتها التفجيرية والتدميرية قياسا بالمنظومات السابقة، وفقا للوكالة الإيرانية.
وأضافت أنه "تم لأول مرة ضم غواصات ذكية إلى البحرية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام".
أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين والأعداء".
وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".
وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".
وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.
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