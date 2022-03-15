https://arabic.sputniknews.com/20220315/الحرس-الثوري-قاسم-سلیمانی-ساهم-في-تربیة-آلاف-الأحرار-بمحور-المقاومة-1059951749.html

الحرس الثوري: قاسم سلیمانی ساهم في تربیة آلاف الأحرار بمحور المقاومة

الحرس الثوري: قاسم سلیمانی ساهم في تربیة آلاف الأحرار بمحور المقاومة

قال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الثلاثاء، إنه بفضل الدماء الزكية لشهدائنا العظام، كالشهيد سليماني والشهيد أبو... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T21:30+0000

2022-03-15T21:30+0000

2022-03-15T21:30+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح العميد قاآني جاء في كلمة له أمام قادة قوة القدس، بمناسبة حلول أعياد شهر شعبان، والتي أكد خلالها أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل، كان رجلا ميدانيا، وله إسهامات متعددة في محور المقاومة.واستطرد العميد قاآني، قائلا: "في وقت قصير جدا من خلال دعم تشكيل وتوجيه القوى الشعبية في المنطقة، فقد صد سليماني هجمات العدو في العراق وسوريا، وهذه الروح المقاومة أدت إلى أن يحول الشهيد سليماني التهديدات إلى فرص، وحينما رأت أمريكا وعملاءها أن الأوضاع في المنطقة والعراق خرجت عن سيطرتهم، قاموا باستشهاده لتفكيك هيكل جبهة المقاومة ووقفها".وأشار العميد إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس، إلى أن الأمريكيين يتخوفون من فصائل المقاومة في المنطقة، وبأنه مع اغتيال الجنرال قاسم سليماني تم البدء في فتح صفحة جديدة من اقتدار فصائل المقاومة، مشددا على أن هذه الجبهة تمضي قدما إلى الأمام.وفي سياق متصل، قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط اسرائيل.وجاءت تصريحات ماكنزي خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.وقال الجنرال كينيث ماكنزي: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق، في شهر كانون ثاني/يناير 2020 (بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني)، في حينه أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".وذكر ماكنزي أن إيران تواصل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، و"القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركائنا القريبين".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/جنرال-أمريكي-إيران-تمتلك-3000-صاروخ-باليستي-بعضها-يصل-إلى-تل-أبيب-1059950126.html

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