عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الحكومة-المصرية-تعلن-السعر-الجديد-لرغيف-الخبز-غير-المدعوم--1059950586.html
الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم
الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم
كشف بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتوجيه بتوفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:33+0000
2022-03-15T20:33+0000
مصر
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771444_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a35da009c027e2a184ae9472d395af15.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" المداخلة الهاتفية لبسام راضي مع برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء في سياق سلسلة اجتماعات أجريت خلال الأسابيع الماضية من أجل متابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار، وكذلك الاطلاع على منافذ التوزيع مع قرب شهر رمضان.وأكد بسام راضي أن الاجتماع الأول عقد، في 27 فبراير/شباط الماضي، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء، واجتماع اليوم مع الرئيس السيسي، جاء لمتابعة المخزون الاستراتيجي بالدولة.وشدد راضي على أن هناك حالة اطمئنان بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، مشيرا إلى أن مخزون الأرز والقمح يكفيان حتى نهاية العام، وبأن هناك تعاقدات جديدة للسلع، و"لولا توجيهات الرئيس بالتوسع في الصوامع؛ لكان الوضع مختلفا".ولفت راضي إلى أن تخزين الدولة المصرية للسلع كان يكفي حتى شهر ونصف الشهر فقط، مجددا القول بأن صوامع القمح الجديدة تحفظ الغلال بشكل صحي وعلمي، كما أنها تمنع العوامل الجوية والأتربة من التأثير عليها والصوامع الجديدة لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية.وأوضح راضي أن المجهود الكبير في هذا الصدد قد ساعد على مجابهة أزمة السلع الحالية، بدعوى أن في اطمئنان من السلع الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في إطار السيطرة على الأسعار كان هناك توجيها واضحا للوزراء بضرورة تسعير الرغيف السياحي.وأضاف راضي، قائلا: غدا في مجلس الوزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/السيسي-يوجه-الحكومة-المصرية-بتسعير-الخبز-غير-المدعم-للحد-من-ارتفاع-ثمنه-1059928025.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c551a7ede0b57019f5c065c355a97286.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم

20:33 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرغيف العيش المدعوم في مصر
رغيف العيش المدعوم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرGoogle news
كشف بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتوجيه بتوفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية، وتسعير رغيف الخبز السياحي.
ونقلت صحيفة "الشروق" المداخلة الهاتفية لبسام راضي مع برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء في سياق سلسلة اجتماعات أجريت خلال الأسابيع الماضية من أجل متابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار، وكذلك الاطلاع على منافذ التوزيع مع قرب شهر رمضان.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
السيسي يوجه الحكومة المصرية بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه
12:47 GMT
وأكد بسام راضي أن الاجتماع الأول عقد، في 27 فبراير/شباط الماضي، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء، واجتماع اليوم مع الرئيس السيسي، جاء لمتابعة المخزون الاستراتيجي بالدولة.
وشدد راضي على أن هناك حالة اطمئنان بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، مشيرا إلى أن مخزون الأرز والقمح يكفيان حتى نهاية العام، وبأن هناك تعاقدات جديدة للسلع، و"لولا توجيهات الرئيس بالتوسع في الصوامع؛ لكان الوضع مختلفا".
ولفت راضي إلى أن تخزين الدولة المصرية للسلع كان يكفي حتى شهر ونصف الشهر فقط، مجددا القول بأن صوامع القمح الجديدة تحفظ الغلال بشكل صحي وعلمي، كما أنها تمنع العوامل الجوية والأتربة من التأثير عليها والصوامع الجديدة لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية.
وأوضح راضي أن المجهود الكبير في هذا الصدد قد ساعد على مجابهة أزمة السلع الحالية، بدعوى أن في اطمئنان من السلع الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في إطار السيطرة على الأسعار كان هناك توجيها واضحا للوزراء بضرورة تسعير الرغيف السياحي.
وأضاف راضي، قائلا: غدا في مجلس الوزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала