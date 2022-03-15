https://arabic.sputniknews.com/20220315/الحكومة-المصرية-تعلن-السعر-الجديد-لرغيف-الخبز-غير-المدعوم--1059950586.html
الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم
الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم
كشف بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتوجيه بتوفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:33+0000
2022-03-15T20:33+0000
2022-03-15T20:33+0000
مصر
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ونقلت صحيفة "الشروق" المداخلة الهاتفية لبسام راضي مع برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء في سياق سلسلة اجتماعات أجريت خلال الأسابيع الماضية من أجل متابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار، وكذلك الاطلاع على منافذ التوزيع مع قرب شهر رمضان.وأكد بسام راضي أن الاجتماع الأول عقد، في 27 فبراير/شباط الماضي، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء، واجتماع اليوم مع الرئيس السيسي، جاء لمتابعة المخزون الاستراتيجي بالدولة.وشدد راضي على أن هناك حالة اطمئنان بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، مشيرا إلى أن مخزون الأرز والقمح يكفيان حتى نهاية العام، وبأن هناك تعاقدات جديدة للسلع، و"لولا توجيهات الرئيس بالتوسع في الصوامع؛ لكان الوضع مختلفا".ولفت راضي إلى أن تخزين الدولة المصرية للسلع كان يكفي حتى شهر ونصف الشهر فقط، مجددا القول بأن صوامع القمح الجديدة تحفظ الغلال بشكل صحي وعلمي، كما أنها تمنع العوامل الجوية والأتربة من التأثير عليها والصوامع الجديدة لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية.وأوضح راضي أن المجهود الكبير في هذا الصدد قد ساعد على مجابهة أزمة السلع الحالية، بدعوى أن في اطمئنان من السلع الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في إطار السيطرة على الأسعار كان هناك توجيها واضحا للوزراء بضرورة تسعير الرغيف السياحي.وأضاف راضي، قائلا: غدا في مجلس الوزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/السيسي-يوجه-الحكومة-المصرية-بتسعير-الخبز-غير-المدعم-للحد-من-ارتفاع-ثمنه-1059928025.html
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مصر, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الحكومة المصرية تعلن السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعوم
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كشف بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتوجيه بتوفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية، وتسعير رغيف الخبز السياحي.
ونقلت صحيفة "الشروق" المداخلة الهاتفية
لبسام راضي مع برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء في سياق سلسلة اجتماعات أجريت خلال الأسابيع الماضية من أجل متابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار، وكذلك الاطلاع على منافذ التوزيع مع قرب شهر رمضان.
وأكد بسام راضي أن الاجتماع الأول عقد، في 27 فبراير/شباط الماضي، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء، واجتماع اليوم مع الرئيس السيسي، جاء لمتابعة المخزون الاستراتيجي بالدولة
.
وشدد راضي على أن هناك حالة اطمئنان بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، مشيرا إلى أن مخزون الأرز والقمح يكفيان حتى نهاية العام، وبأن هناك تعاقدات جديدة للسلع، و"لولا توجيهات الرئيس بالتوسع في الصوامع؛ لكان الوضع مختلفا".
ولفت راضي إلى أن تخزين الدولة المصرية للسلع كان يكفي حتى شهر ونصف الشهر فقط، مجددا القول بأن صوامع القمح الجديدة تحفظ الغلال بشكل صحي وعلمي، كما أنها تمنع العوامل الجوية والأتربة من التأثير عليها والصوامع الجديدة لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية.
وأوضح راضي أن المجهود الكبير في هذا الصدد قد ساعد على مجابهة أزمة السلع الحالية، بدعوى أن في اطمئنان من السلع الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في إطار السيطرة على الأسعار كان هناك توجيها واضحا للوزراء بضرورة تسعير الرغيف السياحي
.
وأضاف راضي، قائلا: غدا في مجلس الوزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل.