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الحوثي يهدد باستهداف أماكن حساسة في إسرائيل ويحذر السعودية وأبوظبي ودبي... فيديو

الحوثي يهدد باستهداف أماكن حساسة في إسرائيل ويحذر السعودية وأبوظبي ودبي... فيديو

هدد عضو المكتب السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، بأن تكون دبي أو أبو ظبي في مرمى أهداف جماعته المقبلة، مؤكدا أن "الصواريخ اليمنيّة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T06:33+0000

2022-03-15T06:33+0000

2022-03-15T06:33+0000

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وقال الحوثي، في حوار مع قناة الميادين، إن جماعة أنصار الله "لديها قدرة لضرب أهداف حساسة جداً"، مجددا التأكيد أن "أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن، وأن أي تحرك لا يأتي إلا بعد توجيهات منها".ودعا إسرائيل إلى الابتعاد عن أي أعمال مضرة بالشعب اليمني وإلا سيتم استهداف أهداف حساسة جدا فيها، مؤكدا إدانته "لكل عملية للتطبيع، سواء في تركيا أو الإمارات أو البحرين أو مصر، أو أي دولة عربية".وتعليقا على الإعدامات الأخيرة في السعودية، قال الحوثي، إن "ما يحصل اليوم هو عنجهية وإرهاب وجرائمُ للنظام السعودي"، مضيفا: "نحن ننصح النظام السعودي بأن يتوقف عن سفك دماء الشعب اليمني، وشعب المملكة العربية السعودية".ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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