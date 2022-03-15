https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الأمريكية-روسيا-يجب-ألا-تكون-عضوا-في-مجلس-أوروبا-1059948756.html

الخارجية الأمريكية: روسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس أوروبا

الخارجية الأمريكية: روسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس أوروبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس أوروبا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T19:46+0000

2022-03-15T19:46+0000

2022-03-15T19:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقال برايس خلال إفادة إعلامية دورية: "من الواضح أن روسيا لا تشارك قيم مجلس أوروبا، لذلك نرى أنه من المناسب ألا تكون عضوا في هذه المنظمة".وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محمّلا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".وأضاف تولستوي: "كل المسؤولية عن تقويض الحوار مع مجلس أوروبا تقع على عاتق دول الناتو، التي طوال كل هذه الفترة استخدمت موضوع حقوق الإنسان في تنفيذ مصالحها الجيوسياسية والهجوم على بلادنا. ونظرا للضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلدنا، فإن روسيا لا تخطط لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة".ووفقا له، فقد تم اتخاذ قرار الانسحاب في خضم نقاش آخر مناهض لروسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد تكون نتيجته "قرارا زائفا آخر مليئا برهاب الروس، قائما على التخمينات التي لا علاقة لها بالواقع".وأضاف السياسي الروسي: "أؤكد أن روسيا تنسحب من مجلس أوروبا بمحض إرادتها، وهذا قرار متوازن ومدروس".يُذكر أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أعلن في وقت سابق، أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-انسحاب-بلادنا-من-مجلس-أوروبا-لن-يؤثر-على-حقوق-وحريات-الروس-1059942264.html

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